美商務部長駁「台灣搶走就業說」：是美企追求獲利下的決定

▲美國商務部長雷蒙多強調自產晶片重要性，但駁斥台灣等國搶走美國就業機會等說法。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國商務部長雷蒙多26日強調美國自產晶片的重要性，但她駁斥台灣等國搶走美國就業機會的說法，指這是美國公司追求獲利所為，只是現在更應著重產業國安議題。

雷蒙多（Gina Raimondo）接受CNBC電視台節目主持人克芮麥（Jim Cramer）訪問時表示，關於美國自產晶片「不容魯莽或玩弄政治。該是對這些議題嚴肅看待及握有嚴肅解決辦法的時候。這正是我們通過『晶片法』（CHIPS act）的原因，也正是我們實行晶片法時正在做的事」。

雷蒙多指出，美國所需的繪圖晶片超過9成在台灣製造。她稱這種情況「無法持續下去」及「不安全」，因為使得美國很危險。儘管她表示，未來台灣將一直生產晶片，但美國「有必要走出這種極度脆弱處境」。

另據雷蒙多的說法，美國正「按照正確進度」朝向達成其2020年代結束時的目標前進，也就是最晚在2030年讓自產晶片比重達到20%，即使她不諱言這是個「大膽」目標。

雷蒙多還反駁台灣這類國家搶走美國製造業工作的說法，表示這類決定是美國企業所做。「美國業者尋求廉價資本、便宜勞動力及追求獲利，因此將一切移往海外，到中國、台灣等地。」

然而雷蒙多進一步說：「不過我們現在覺醒了。我們發現無論在晶片或關鍵礦物和零件的部分，我們的處境都脆弱。短期獲利並非一切，國家安全也應該是關注重點。」