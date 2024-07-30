女性癌患死亡第二大原因　桃榮醫師梁家銘：治療進入客制化

▲北榮桃園分院梁家銘醫師進行影像判讀。（圖／桃榮提供）



記者楊淑媛／桃園報導

乳癌是女性癌症患者，死亡的第二大原因。臺北榮總桃園分院乳房外科梁家銘醫師29日指出，早期篩檢對於提高乳癌治療的成功率至關重要。傳統乳房X光攝影可以及早發現乳房內的異常情況，特別是微小的腫瘤或鈣化點。國健署的補助措施使更多女性能夠定期進行乳房篩檢，早期發現乳癌的機會大大提高。

而早期檢測的另一個關鍵是自我檢查和臨床檢查的結合，女性應該定期進行自我檢查，及早發現任何異常的變化，例如腫塊、皮膚變色或乳頭分泌物；臨床檢查則由專業醫師進行，通常每年一次，可以及早發現自我檢查中未能察覺的問題。

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▲北榮桃園分院設有高解析度超音波。（圖／桃榮提供）

梁家銘醫師表示，乳癌治療已進入客制化時代，根據腫瘤的基因特徵，醫師可以為患者制定更為精確的治療計劃。梁醫師進一步說明，這些治療方法包括手術治療、化療、標靶治療、免疫療法和荷爾蒙治療。

臺北榮總桃園分院設有高解析度乳房超音波，專為已接受乳房攝影篩檢的患者提供乳房超音波複檢與諮詢服務。乳房超音波是一種非侵入性檢查方法，能夠更清晰地顯示乳房內部結構，尤其適合乳房組織密度較高的女性。對於乳房超音波檢查中發現的異常結果，該院提供乳房腫塊切片檢查。

日前衛福部公告新增「次世代基因定序檢測，自113年5月1日起納入健保給付，針對三陰性乳癌病患，該院也將協助提供相關服務，接軌癌症精準醫療趨勢。

北榮桃園分院副院長楊斯年表示，該院擁有先進的篩檢和治療技術，由經驗豐富的外科、放射科、腫瘤科醫師及專業護理人員組成團隊，為乳癌患者提供全面醫療照護，並提高乳癌的早期發現和治療效果。民眾如有乳房檢查需求，歡迎諮詢北榮桃園分院乳房外科門診，希望桃園鄉親都能得到最優質的醫療服務和全面支持。