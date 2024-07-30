即時民調／「癌症新藥百億基金」錢從哪裡來 糖捐、菸捐、酒捐還是募款？

為推動健康台灣目標，政府成立「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金」，巧婦難為無米之炊，錢從哪來？您認為何者是最優選項？ 從健保費下手！錢不夠就全面調漲健保費 5.16 % 向企業募捐！不必管政策和利益迴避的批評 0.65 % 新增酒捐、糖捐！不必管是否影響民生物價 1.29 % 依法納管加熱煙！即刻收取百億菸捐菸稅 92.90 %

▲「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金規劃」方案。（圖／行政院提供，下同）

記者陳弘修／台北報導

總統賴清德提出「健康台灣」願景，其中之一的政見為成立癌症新藥基金，在新政府上任後，行政院也加緊腳步進行規劃，不過卻面臨巧婦難為無米之炊的財源問題。對此，有不少聲音開始討論百億財源籌措是要漲健保費或是開增糖捐、酒捐、募款，也有藍綠立委在質詢時直指衛福部應加速通過加熱菸審查，立刻開徵上百億菸捐稅收，除了可避免走私氾濫猖獗，最直接的是讓捐稅挹注到中央相關政策經費項目。

為了解民眾對於「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金」籌措財源方式的態度與意向，《ETtoday東森新媒體》將於7月30日至8月1日進行即時民調，請讀者與網友踴躍投票，表達最新的看法。

癌症是國人健康的頭號威脅，為落實總統健康台灣政策，讓台灣癌症死亡在2030年降低三分之一，政府希冀透過提升早期癌症篩檢、聚焦基因檢測與精準醫療，並成立癌症新藥基金，提升癌症新藥可及性，降低癌症死亡率。

根據衛福部「提升癌症新藥可及性暨百億癌症新藥基金」最新規劃，為加速落實癌症防治，2025年行政院將擴大癌症篩檢預算，由原28億增加至68億，後續再視財源及醫療需求情況，滾動檢討，逐步擴大基金到百億元規模。

對於擴大癌症篩檢服務對象與費用部分，國健署長吳昭軍之前在行政院會後記者會面對媒體時也指出，目前所推動的五癌篩檢包括大腸癌、子宮頸癌、乳癌、肺癌、口腔癌。其中，大腸癌、子宮頸癌、口腔癌的篩檢費用會提高。

另外，大腸癌的年齡會下修，從原來的50到74歲改為45到74歲，若有家族史則近一步下修到40到44歲。子宮頸癌目前是30歲以上，也將下修到25歲以上，同時在35、45、65歲都會加入HPV檢測。乳癌部分，從原來的45到69歲經評估後，往前、往後延伸為40到74歲。肺癌部分，由於過去2年實施成效佳，將從過去的1年30包下修到1年20包，家族史部分也往前延伸5年。胃癌部分，也擴大全國45到74歲。