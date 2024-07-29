雞塊45元「發票爽中1萬」　差點中頭獎！一票人驚：太強了吧

▲原PO發票爽中1萬元，差2數字就能中20萬。（示意圖／記者蕭筠攝）



網搜小組／劉維榛報導

花45元就中了1萬！一名網友驚呼，5月在超商買雞塊，沒想到該張45元發票竟爽中1萬元，自虧只差2個號碼就能中20萬元。文章曝光後，全場一臉羨慕回應，「現在可以再去買200份雞塊了」、「太強了吧？！這已經很強了，沾沾好運！」

一名網友在Dcard表示，打開雲端發票APP，驚見5至6月發票中了三獎，是他去萊爾富買雞塊而中獎的，花了45元就中了1萬元。

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原PO也細看中獎發票號碼「AM21566054」，笑稱與頭獎20萬「55566054」只差了2個數字，讓他哭笑不得。

底下網友紛紛驚喊，「CCCCCCCCC」、「太強了吧？！這已經很強了，沾沾好運」、「還好啦，如果是差一個數字，可能會睡不著」、「92張沒半張中獎，幫我媽用載具她5張就中雲端獎了」、「好厲害！恭喜恭喜」、「好羨慕，中200元對我來說都是一種奢望」、「現在可以再去買200份雞塊了」。

還有人眼尖直呼，原PO有66張雲端發票，消費總金額9052元，「好厲害！直接抵過總金額」、「中獎金額比發票總金額高」。

▼113年5、6月統一發票完整中獎號碼。（製圖／社群中心）



