南韓國情院：金正恩「未來繼承人」出爐　培育女兒金主愛接班

▲南韓分析，北韓可能已將金主愛作為「未來接班人」培育。（圖／翻攝自朝中社）

記者羅翊宬／編譯

南韓最高情報機構「國家情報院」今（29）日接受國會質詢時，透露北韓（朝鮮）最高領導人金正恩的二女兒金主愛，其實正在接受相關訓練，顯示北韓計畫將金主愛培育為第4代接班人，然而也不排除未來仍有遭到替換的可能。南韓國情院也透露，金正恩的體重已經突破140公斤，且目前正在尋找過去未曾使用的藥材。

根據《韓聯社》、《News1》，南韓國家情報院（以下稱國情院）院長趙太庸29日接受質詢時，報告近來監控北韓時所觀測到的相關動向，包括為何金正恩近年來出席軍事、政治、民生經濟等公開活動時帶著女兒金主愛出席的原因，分析認為金主愛可能正在接受「繼承人接班」培育課程，且側重出席軍事活動，顯示北韓可能已將金主愛認定為繼金正恩之後，北韓的第4代掌權者。

▲北韓最高領導人金正恩13日帶著二女兒金主愛視察火星-18型試射。（圖／路透）

趙太庸表示，北韓目前正在觀測居民們對於金主愛的接受度，因此在宣傳層面上，仍在調整金主愛出席供該活動的頻率，安排金主愛同時出席公開、非公開的活動，「對於繼承人培訓，觀察金主愛出席何種類型的活動、北韓官媒對金主愛使用的稱呼，具有相當重要的意義。過去以來，金主愛至少有6成以上是和父親金正恩出席軍事活動。」

今年3月初，在美國、南韓展開為期10天的自由之盾聯合軍演時，北韓曾進行大型軍演，之後金正恩於3月15日帶著金主愛視察空降部隊演習，當時《韓聯社》就曾觀察，北韓官媒在韓文、英文報導中將金正恩父女描述為「嚮導」，具有「提出未來方向」、「在革命鬥爭照亮未來之路」意涵，當時就有分析猜測，金主愛可能已開始接受成為接班人的特訓。

趙太庸分析，從上述跡象顯示，金主愛很有可能已經被北韓視為「未來接班人」，不過由於金主愛的其他兄弟姊妹尚未被公開，因此仍不排除未來有被替換的可能。據悉，國情院前情報員崔秀容曾引述北韓消息，爆料其實除了金主愛以外，金正恩確實還有「大兒子」，只不過大兒子瘦弱苗條，外型不像金日成、金正日，因此金正恩不願向外界公開。

▲金正恩的體重已經突破140公斤。（圖／達志影像／美聯社）

南韓國情院也指出，金正恩的健康狀態持續不佳，因為經常抽菸、喝酒，且處於高壓環境，體重已經達到140公斤，BMI超過40（正常值為25），屬於「超級肥胖」，是心血管疾病高風險族群，且觀測顯示，金正恩從30歲起開始伴隨高血壓與糖尿病。南韓國情院也觀測到，金正恩最近正在尋找新藥材，而非過去使用過的處方。

南韓國情院分析，北韓今年起一共發射14次、48枚導彈，大部分是短中程導彈與巡弋飛彈、極超音速飛彈，顯示北韓正在專注於如何強化使用短中程導彈的戰力；至於北韓從今年5月底頻頻向南韓空飄穢物氣球，目前已經空飄10次、氣球數量達到3600顆。

另外，俄羅斯總統普丁今年6月出訪北韓首都平壤，與金正恩簽訂「全面戰略夥伴」，加強雙方之間的合作。南韓國情院指出，目前北韓正準備向俄羅斯派遣勞工，至於俄羅斯則有300人前往北韓觀光。