　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

北韓小學生每3個月被逼看公開處決！　她憶：6歲童還站搖滾區

▲▼金國星認為，天安艦遭擊沉、延坪島砲擊是北韓當時最高領導人金正日批准執行。（圖／達志影像／美聯社）

▲脫北女指，金正日執政時期強迫小學生與良家婦女每3個月就要到現場觀看公開處決（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

逃離北韓近30年的脫北女子朴秀珍（化名）近日接受《自由亞洲電台》採訪時，回憶起幼時在北韓的痛苦生活。她表示，在金正日執政時期，當局還會強迫小學生到場觀看公開處決現場，最小的年僅6歲，藉此「殺雞儆猴」。而當時的她被帶到現場後，則是嚇得全程緊閉雙眼。

朴秀珍在報導中表示，「我也曾被帶到公開處決的現場。雖然被要求親眼觀看處決過程，但我全程緊閉雙眼，不敢看。幸好當初沒看，因為那些真正看了過程的朋友說，那景象一直在他們腦海中揮之不去，實在太恐怖了。」

朴秀珍1998年脫北，然而在她逃離北韓前的1997年和1998年，金正日要求所有小學生、家庭主婦以及國營企業員工每3個月就要觀看1次公開處決現場。而現場還有6歲小孩，這些小孩因為個子嬌小，因此被安排在最前排觀看。

如今25年過去了，朴秀珍依舊對當時的情景記憶猶新。她一直背負著空虛和憤怒的情緒，但卻無法向任何人傾訴。她說，「當時金正日下令說，『最近的社會太亂了，偷竊事件頻傳』，於是基層人員就必須開始『整頓』。這正是『槍聲響起』的恐怖統治手段。」

朴秀珍還曾經目睹死刑犯被指控犯下竊盜罪，但實際上卻是遭到冤枉的。她回憶道，「有人只是借了米但還不起就被判犯下偷竊罪，並遭到處決。」

北韓在1990年代末期的大飢荒「苦難的行軍」期間，即使只是犯下偷竊白米或玉米的輕罪，也常常被處以死刑，而這些全是根據金正日的殘暴命令所執行。

朴秀珍在北韓期間也曾經因為做生意被捕入獄，與她一起被關的女性在被帶走後，就再也沒有回來了，她猜想，可能是被處決了。而北韓則持續通過這樣的手段製造恐懼，抑制犯罪。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／路不熟！唐治平從頭前庄站走到板殯中
快訊／「擊劍王子」首戰贏了！　台灣男子擊劍睽違36年重返奧運
高雄BMW X6出土！　還在滴水...慘況曝光
快訊／雨勢升級！　11縣市豪大雨特報
快訊／失聯148天！鹹粥嬤19歲金孫有消息了
唐治平至板殯領母遺體　「有名無主屍」冰存56天…僅收21天原
快訊／江振誠宣布「RAW」將結束營業

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

85%法國人認為「奧運開幕式很成功」　近半大讚地點選得好

巴黎奧運再鬧烏龍！蛙泳比賽「錯放中國國旗」　阿根廷女選手傻眼

北韓小學生每3個月被逼看公開處決！　她憶：6歲童還站搖滾區

委內瑞拉總統宣布勝選贏第3任期　反對派稱選舉舞弊

以色列真主黨開戰在即？　多間航空公司取消往返貝魯特航班

馬來西亞正式申請加入金磚　主席：已有30國排隊加入

「奧運金牌」真實價值多少錢？　今年1設計超有巧思

《星際大戰》光劍太帥了！　意外成擊劍招募利器

與哥同天奪金夢碎！　柔道女將阿部詩落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

李珠珢綁雙馬尾可愛亮相！　起亞虎啦啦隊秀中文超親民

85%法國人認為「奧運開幕式很成功」　近半大讚地點選得好

巴黎奧運再鬧烏龍！蛙泳比賽「錯放中國國旗」　阿根廷女選手傻眼

北韓小學生每3個月被逼看公開處決！　她憶：6歲童還站搖滾區

委內瑞拉總統宣布勝選贏第3任期　反對派稱選舉舞弊

以色列真主黨開戰在即？　多間航空公司取消往返貝魯特航班

馬來西亞正式申請加入金磚　主席：已有30國排隊加入

「奧運金牌」真實價值多少錢？　今年1設計超有巧思

《星際大戰》光劍太帥了！　意外成擊劍招募利器

與哥同天奪金夢碎！　柔道女將阿部詩落敗「崩潰哭喊」影片曝光

動物園男員工「餵食剛出生寶寶」　被暴怒河馬媽狠狠咬死

凱米颱風釀8船擱淺防漏油　航港局：1周內完成抽油

凱米過境一片狼籍！獨居老榮力不從心　雲林縣榮民服務處動員送暖

快訊／媽躺冰櫃57天！唐治平原定今認屍　遲到50分鐘未現身原因曝光

嘉義市防洪設施韌性大提升　黃敏惠災後視察慰問前線人員

颱風天菜架全空「剩它滿格」！網超問號：到底發生什麼事

大金空調關懷凱米風災　提供維修折扣

鄭麗君南投勘災　東埔居民痛陳投95線復健工程「要1塊給5毛」

柯文哲提告祭旗吞敗！卓冠廷獲判無罪　開嗆他雙標：脆弱如玻璃

藍稱未受邀IPAC　吳思瑤批「不合理甩鍋」：是在質疑韓國瑜？

韌性台灣強化義消科技化訓練與裝備中程計畫　南消辦輔導訪視會議

市價5折 帶回6大罐 手工48小時醃製黃金泡菜

國際熱門新聞

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

奧運救生員「下半身太搶鏡」！

婚戒掉進塞納河！奧運金牌向妻道歉

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

乘客噁心狀況讓「空服員狂吐」　飛機緊急降落

女童抱怨漢堡「番茄醬太多」　媽一看是人血

荷蘭「兒童性侵犯」出戰奧運！一上場遭觀眾噓爆　現場影片曝

巴黎奧運2天賽程金牌數量「日本奪冠」

美貌與實力並存！盤點奧運9大女神級選手

跳水選手一上岸就急著沖水！　背後原因曝

手臂受傷超痛一幕　柔道選手倒地難起身

忍了4年！奧運選手村「交友軟體用戶激增」

連霸奪金夢碎　柔道女將「崩潰哭喊」影片曝

奧運選手村漏水！日選手睡一半紙板床濕透

更多熱門

相關新聞

凱米重創北韓！金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

凱米重創北韓！金正恩「坐鎮指揮」解釦照曝

今年第3號颱風「凱米」登陸中國以後，殘餘水氣和冷空氣結合，影響遼東半島和松遼流域，加上梅雨季滯留鋒面影響，就連對岸的北韓（朝鮮）也遭颱風環流重創，鴨綠江水位氾濫導致5000多名新義州居民孤立無援。對此，北韓最高領導人金正恩親自前往現場，指揮軍方駕駛直升機救援災民。

北韓桌球超強　親曝「獲勝祕訣」

北韓桌球超強　親曝「獲勝祕訣」

南韓軍情人員資料外洩　軍方展開調查

南韓軍情人員資料外洩　軍方展開調查

南韓氣炸！　奧運進場竟被報成「北韓」

南韓氣炸！　奧運進場竟被報成「北韓」

懸賞1000萬美元！北韓特務駭入NASA遭起訴

懸賞1000萬美元！北韓特務駭入NASA遭起訴

關鍵字：

北韓脫北女公開處決金正日殘暴統治

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

185萬人領錢囉！符合資格「平均領1.87萬元」　明天入帳

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

紀卜心炎上9天開嗆網友：是文盲嗎？

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

Hani未婚夫醫院爆鬧出人命　韓網湧入她IG轟：殺人4天後發表結婚？

明「全台下2天」　雨最大地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

今明全台有雨　「下最大」地區曝

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

落後3分！中國女籃「最後一擊」外國球評傻爆眼

巴西女泳將偷溜出選手村！遭開除隊籍

妖股錸德「強勢回歸」　開盤15分鐘噴漲停

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

熱門快報

預測金牌賽事 抽GoPro

預測金牌賽事 抽GoPro

即日起至8月11日止，天天預測，好禮週週抽，再抽GoPro、Switch等大獎！

ETtoday為台灣之光加油

ETtoday為台灣之光加油

打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，超過5000個獎項等你拿！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面