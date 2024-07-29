北韓小學生每3個月被逼看公開處決！　她憶：6歲童還站搖滾區

▲脫北女指，金正日執政時期強迫小學生與良家婦女每3個月就要到現場觀看公開處決（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

逃離北韓近30年的脫北女子朴秀珍（化名）近日接受《自由亞洲電台》採訪時，回憶起幼時在北韓的痛苦生活。她表示，在金正日執政時期，當局還會強迫小學生到場觀看公開處決現場，最小的年僅6歲，藉此「殺雞儆猴」。而當時的她被帶到現場後，則是嚇得全程緊閉雙眼。

朴秀珍在報導中表示，「我也曾被帶到公開處決的現場。雖然被要求親眼觀看處決過程，但我全程緊閉雙眼，不敢看。幸好當初沒看，因為那些真正看了過程的朋友說，那景象一直在他們腦海中揮之不去，實在太恐怖了。」

朴秀珍1998年脫北，然而在她逃離北韓前的1997年和1998年，金正日要求所有小學生、家庭主婦以及國營企業員工每3個月就要觀看1次公開處決現場。而現場還有6歲小孩，這些小孩因為個子嬌小，因此被安排在最前排觀看。

如今25年過去了，朴秀珍依舊對當時的情景記憶猶新。她一直背負著空虛和憤怒的情緒，但卻無法向任何人傾訴。她說，「當時金正日下令說，『最近的社會太亂了，偷竊事件頻傳』，於是基層人員就必須開始『整頓』。這正是『槍聲響起』的恐怖統治手段。」

朴秀珍還曾經目睹死刑犯被指控犯下竊盜罪，但實際上卻是遭到冤枉的。她回憶道，「有人只是借了米但還不起就被判犯下偷竊罪，並遭到處決。」

北韓在1990年代末期的大飢荒「苦難的行軍」期間，即使只是犯下偷竊白米或玉米的輕罪，也常常被處以死刑，而這些全是根據金正日的殘暴命令所執行。

朴秀珍在北韓期間也曾經因為做生意被捕入獄，與她一起被關的女性在被帶走後，就再也沒有回來了，她猜想，可能是被處決了。而北韓則持續通過這樣的手段製造恐懼，抑制犯罪。