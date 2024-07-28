快訊／雨區擴大！5縣市大雨特報　雷雨彈狂炸1地

▲氣象署發布大雨特報。（示意圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

午後天氣不穩定，中央氣象署今（28日）下午3時55分針對5縣市發布大雨特報，降雨時間持續到晚上，並針對南投縣發布大雷雨即時訊息，警戒1小時以上。

氣象署指出，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日南投、彰化至嘉義地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方、落石及溪水暴漲。

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▲5縣市發布大雨特報。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，南投縣大雷雨持續時間至下午5時；請慎防劇烈降雨、雷擊、9級以上強陣風、冰雹，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

▲南投縣發布大雷雨訊息。（圖／氣象署提供）

氣象署表示，今日東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生的機率，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，中南部地區並有局部大雨發生的機率。

氣象署進一步表示，明、後天低壓帶影響，東半部地區及恆春半島有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區有局部短暫陣雨與雷雨，午後西半部地區亦有局部大雨發生的機率。

大雨特報

影響時間：28日下午至28日晚上

＊大雨：彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣

大雷雨即時訊息

影響時間：28日白天

＊警戒區域：南投縣