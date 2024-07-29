以色列真主黨開戰在即？　多間航空公司取消往返貝魯特航班

▲民眾看貝魯特-拉菲克．哈里里國際機場的航班資訊。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨之間的緊張情勢升溫，如今有多間航空公司陸續取消或延後部分前往黎巴嫩首都貝魯特的航班，包括漢莎航空、土耳其航空、黎巴嫩中東航空等。

路透報導，貝魯特-拉菲克．哈里里國際機場（Beirut-Rafic Hariri International Airport）是黎巴嫩唯一的機場，在黎巴嫩內戰以及先前戰事曾淪為攻擊目標。

如今緊張情勢升溫，黎巴嫩中東航空證實，由於風險因素，貝魯特機場多架航班取消或延誤，漢莎航空29日表示，出於謹慎考量，漢莎航空與旗下瑞士國際航空、歐洲之翼航空往返貝魯特5條航線暫停，直到7月30日止。

依據航班追蹤網站Flightradar24以及貝魯特機場航班資訊，土耳其航空28日取消2架航班，土耳其廉航SunExpress、土耳其航空旗下AJet、希臘愛琴海航空（Aegean Airlines）、伊索比亞航空（Ethiopian Air）與黎巴嫩中東航空則是取消原定29日降落貝魯特的班機。這些航空公司均未回覆路透社置評請求。

敘利亞人權觀察組織（Syrian Observatory for Human Rights）透露，親伊朗團體及真主黨成員28日已撤離在大馬士革及其周邊地區的據點，預料這些地點可能成為以色列的空襲目標。