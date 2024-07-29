以色列選手出戰奧運　收到「我要殺了你」死亡威脅！

▲以色列代表隊參加巴黎奧運前，陸續收到不明的死亡威脅。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

自從去年10月以色列慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯突襲以後，以軍進入加薩走廊至今，在戰爭持續不斷、反猶太主義日益高漲下，參加巴黎奧運的以色列選手人身安全受到威脅，許多人收到以希伯來文書寫的「我要殺了你」電子郵件，目前法國警方已經針對其中3名以色選手的死亡威脅展開調查。

根據《路透社》，隨著加薩走廊戰爭仍持續不斷、且全球反猶太主義高漲的情況下，以色列許多選手收到透過簡訊和電子郵件發送的死亡威脅，誓言重演1972年慕尼黑奧運大屠殺，當時巴勒斯坦恐怖組織「黑色九月」綁架並殺害11名以色列運動員，還有一名德國警察受害，因此目前法國精銳部隊嚴陣以待。

《耶路撒冷郵報》指出，高達15名以色列運動員收到用不流暢希伯來文寫成的死亡威脅訊息，內文威脅要意圖傷害「任何參加奧運的以色列人」，表示如果以色列派代表出席，只要抵達法國就會慘遭殺害。

除了收到死亡威脅以外，以色列選手們的個人資訊也在網路上流傳。

法國檢察官辦公室於當地時間28日指出，警方已經針對3名以色列運動員遭遇死亡威脅一事展開調查。至於反網路犯罪部門也在針對個人資訊外洩一事展開調查，並致力於刪除這些網路上的外洩資料。目前以色列情報機構辛貝特已派遣特工保護參加巴黎奧運的運動員。

以色列文化和體育部長米基•佐哈爾接受英國《每日電訊報》採訪時表示，以色列代表隊的88名運動員和工作人員將會受到辛貝特的保護，且維安工作已經準備了一年多。

以色列外交部長卡茨（Israel Katz）透過社群平台X發文警告，不排除會有由伊朗支持的陰謀者，在巴黎奧運期間針對以色列選手和遊客發動攻擊，「從以色列掌握的資料來看，伊朗也是奧運開幕前法國鐵路破壞事件的幕後黑手。」