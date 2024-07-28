以色列轟炸黎巴嫩　批真主黨攻擊足球場「跨越所有紅線」

▲以色列足球場被攻擊，現場眾人衝過去幫忙受傷孩童。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列占領區戈蘭高地（Golan Heights）足球場27日遭到來自黎巴嫩的火箭彈攻擊，造成12人死亡，其中大部分是孩童或青少年，死者年齡均介於10歲至20歲。儘管黎巴嫩武裝團體真主黨否認參與，但以色列宣稱「真主黨已經跨越所有紅線」，在28日宣布反擊，開火轟炸黎巴嫩境內與南部地區的真主黨目標。

華盛頓郵報、天空新聞報導，以軍證實在28日鎖定黎巴嫩境內深處的真主黨目標發動攻擊，成功命中武器庫與其他基礎設施。依據畫面，以軍開火轟炸黎巴嫩境內多個建築物，目標隨即發生爆炸。

מטוסי קרב תקפו במהלך הלילה שורת מטרות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה ברחבי לבנון.



בין המטרות שהותקפו בעומק ובדרום לבנון, מצבורי אמל"ח ותשתיות טרור במרחבים שבריחה, בורג' א-שמאלי, בקאע, כפר כילא, רב א-תלתין, אל-חיאם וטיר חרפא pic.twitter.com/nUpOGqTWtK — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) July 28, 2024

以色列宣稱真主黨將為戈蘭高地足球場遇襲事件付出沉重代價，真主黨有明確責任，因為火箭是從黎巴嫩境內發射，型號是伊朗製的Falaq-1火箭。依據目擊者的說法，當時足球場有眾多孩童與青少年，大家都在踢足球，一聽到警報聲就朝避難所逃跑，「但他們沒辦法抵達避難所，因為火箭擊中避難所與足球場之間的地方」。

真主黨已表示與這起事件無關，支持真主黨的伊朗也警告以色列不要在黎巴嫩進行任何新的冒險。不過以色列外交部已表示，「真主黨跨越所有紅線，這並非軍隊與部隊之間的戰鬥，而是恐怖組織蓄意朝平民開火」。

以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）得知戈蘭高地足球場遇襲事件後，已縮短在美國的行程。以色列外交部長卡茲（Israel Katz）指出，「我們正接近面臨全面戰爭的時刻」。