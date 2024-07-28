黃捷颱風出國稱藍白刻意攻擊　黃揚明批：過去行徑現在成迴力鏢

▲民進黨高雄市立委黃捷。（圖／翻攝黃捷FB粉絲專頁）

記者郭運興／台北報導

凱米颱風高雄淹水成災，民進黨立委黃捷未能即時勘災遭到砲轟，她承認當下自己不在國內，但話鋒一轉，質疑藍白刻意攻擊為了轉移貪污焦點。對此，媒體人黃揚明昨（27日）表示，黃捷因為過去「無限上綱」，動不動檢討別人，現在自然就被迴力鏢打到身上，而且嚴寬恒與高虹安當時都還未宣判，哪來的藍白轉移焦點？根本就只是黃捷在轉移自己犯錯的焦點，這才是事實。

黃捷日前於臉書聲明，向里民深深擁抱致歉，因為颱風當時人不在國內，會深自檢討行程安排不當，未能排開行程在風雨前返台，下不為例。但這次藍白刻意鎖定她、攻擊她，是想為顏寬恒、高虹安兩個貪污犯轉移焦點嗎？轉移柯志恩不在高雄的事實，這就是國民黨一貫的作風。

對此，黃揚明於節目《週末大爆卦》表示，其實這件事沒有那麼嚴重，只要颱風來襲前，大方坦承自己因行程暫時不在國內，但服務團隊24小時皆會服務民眾，這樣處理就好。

黃揚明認為，但黃捷何必貼出勘災照片假裝自己人在國內，直到別人抓包，根本欲蓋彌彰。政治人物最重要就是不要建立人設，保持真實，出國就說出國，出國哪有什麼了不起？台中市長盧秀燕有偷偷摸摸的出國、回國嗎？而且立委在休會期出國，本來就是再正常不過的事。

黃揚明說，而且黃捷在不在國內根本不重要，這件事會變成這個地步，就是因為她過去每件事都「無限上綱」，動不動檢討別人，把仇恨值拉高，現在出了一點錯，自然就會被修理回來，迴力鏢打到自己身上。

最後，黃揚明強調，黃捷卻又再次拉高仇恨值，她說藍白為了轉移貪污焦點才攻擊，但高雄淹水明明在周四，「協尋黃捷」發生時嚴寬恒與高虹安根本都還沒有宣判，哪來的藍白轉移焦點？根本就是黃捷自己拿這兩個案子，轉移犯錯焦點，這才是事實，政治人物請一切誠實面對。

▼媒體人黃揚明。（圖／《豈有此呂》）