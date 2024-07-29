手機SIM卡針「一支50元」嚇傻她！全場狂推1物：很好用

▲原PO去通訊行詢問退卡針，竟然一支要賣50元。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

換手機或是出國時都需要換SIM，而一名女網友透露，她一時找不到退卡針，跑去通訊行詢問價格，居然一支要賣50元，讓她實在是買不下去，因此好奇大家「都用什麼替代手機退卡針？」文章引發千人熱議，「迴紋針！一支50元也太坑了吧！貴到爆」、「50元去文具店可以買很多迴紋針！」

一名女網友在臉書《爆系知識家》好奇發問，如果手機SIM退卡針不見的話，大家都會拿什麼來替代？之所以這樣問，是因為原PO跑去通訊行詢問，竟然說一支要50元，讓她傻眼不已。

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文章引來千人討論，多數人表示迴紋針就可替代，「迴紋針掰直就可以用了」、「迴紋針！一支50元也太坑了吧！貴到爆」、「這種錢也要賺！黑心」、「50元去文具店可以買很多迴紋針」、「迴紋針很好用」。

也有人分享，若家裡沒有迴紋針，也可以找類似小物來戳戳看，「裁縫針反過來，用較鈍的那一端戳入卡槽」、「筆頭或粉刺針」、「我前幾天學到，原來牙籤也可以」、「圖釘」、「耳環」。

其他人也搖頭回應，「蝦皮2支1元，再買其他東西湊免運啊」、「好好賺唷，我家一堆」、「這間通訊行可以不用再光顧了」、「我都直接找通訊行幫忙換，不用錢」、「我都買50支一袋裝的，5年了還用不完」、「縫衣服的針，然後一支50元？我買過最貴也才20元」。