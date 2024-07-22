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大陸 大陸焦點 特派現場

短袖男化身「蘋果樹」！綁藏50台iPhone闖關失敗　走路怪怪被抓包

▲▼偷帶iPhone,大陸走私案 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

▲男子在身上綁了50台iPhone。（圖／翻攝自大陸海關總署）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸廣東拱北海關所屬的青茂海關，近日發現一名旅客走路姿態異常，一查發現他竟宛如一顆「人體蘋果樹」，身上綁藏了50台蘋果牌舊手機和32張舊電話卡。無獨有偶，深圳皇崗海關同樣查獲一名走路怪異的旅客，在身上綁藏了80隻手錶，試圖從香港入境大陸。

大陸海關總署今（22）日發佈一起走私案例，16日淩晨1時許，一名身穿灰黑色短袖的旅客從青茂口岸旅檢現場「無申報通道」進境，現場關員察覺其步態異常，於是將其攔截查驗。

▲▼偷帶iPhone,大陸走私案 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

▲男子試圖走私的舊手機 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

經進一步檢查，關員在該旅客腰腹部、大腿及小腿部發現用塑膠膜、彈力繃帶綁藏的蘋果牌舊手機，共計50台，隨後在查獲的部分舊手機背面時，發現用透明膠帶粘貼固定的舊電話卡，共計32張。

無獨有偶，大陸海關總署20日通報一則類似案例，皇崗海關關員在福田口岸旅檢進境大廳，發現一名身穿白條短袖、牛仔闊腿褲的女性旅客，走路時腿部僵硬、步行姿勢異常，隨即對其進行攔截檢查，結果在該旅客左右小腿發現用黑色彈力繃帶、塑膠膜綁藏的Casio手錶共80塊。

▲▼偷帶iPhone,大陸走私案 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

▲▼闊腿褲內藏了Casio手錶 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

▲▼偷帶iPhone,大陸走私案 。（圖／翻攝自大陸海關總署）

大陸海關總署指出，根據相關規定，以藏匿、偽裝、瞞報或其他方式逃避海關監管，運輸、攜帶、郵寄國家禁止或限制進出境的貨物、物品或者依法應當繳納稅款的貨物、物品進出境的，屬走私行為，情節嚴重構成犯罪的，將被依法追究刑事責任。

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