單親媽iPhone14放車上消失！追出白衣女拿的...還機但少了sim卡

記者唐詠絮／彰化報導

員林市一名單親媽媽獨自撫養小孩，今年家人集資34900元買了一支iPhone14 Pro 256G，送給她當生日禮物，日前外出購物將手機留在機車上，等到發現時已不翼而飛，立即報警協尋，周邊好心的店家見狀提供監視器，疑是一名穿白長裙女子所為，警方雖然已通知該女將手機歸還，但詭異的是sim卡不見了，單親媽只好重新辦理，未提出竊盜告訴。

▲白裙女子拿走手機。（圖／民眾提供，以下同）

投訴者表示，她姑姑於7月20日前往員林市一間百貨行買東西，手機放在機車上的手機架忘記帶進去賣場，出來的時候已經被偷走，當下有報案請員林分局幫忙協尋遺失物，也請警方跟店家進一步調取監視器。

▲手機不見到警局報遺失。（圖／民眾提供）

投訴者指出，這支手機是姊妹們集資買來送給姑姑的生日禮物，姑姑是一個單親媽媽，她工作很辛苦，還要養小孩，手機內儲存的是小孩的合照及個資等資料，看她找手機找了一天一夜，焦急得睡不著覺，附近的麵攤老闆很好，提供監視器，才化解一場疑雲。

從監視器畫面中可以看到一個穿著白色長裙的女子在機車前逗留，拿了手機放在自己的機車上，再騎車離去，經警方調閱該店家監視器，用車牌循線追查，昨晚已經找到該名女子，並將手機歸還，但手機內的sim卡早已經被拔掉不知去向，單親媽今天只好重新辦理，且不再追究。