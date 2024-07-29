竊賊颱風天爬窗搜刮財物！東挑西撿行徑囂張　鄰居驚嚇不安

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉一棟老式閒置的平房，25日凱米颱風過境時遭一名竊賊闖空門，竊嫌沒有戴口罩掩飾，整個爬窗、屋內搜刮財物的情形，都被屋內監視器蒐證，篩選得手2瓶烈酒後逃逸。苗栗警分局今（29）日表示，已鎖定轄區吳姓治安人口涉嫌，正全力追緝當中。

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，執行網路巡邏在臉書社群媒體發現，有劉姓民眾將住家監視影像PO網：「颱風天居然到我家闖空門行竊，明知有監視器還很囂張，請大家多多注意。」警方表示，觀看竊賊侵入住家行竊影像，轄區鶴岡派出所已掌握轄內治安人口吳姓男子（40歲）涉有重嫌，正積極查緝到案。

遭竊的劉姓屋主說，老家自父母相繼往生後就閒置，平常有上鎖、屋內外裝設數隻監視器防範，26日颱風天過後返家巡視有無受災，開門時發現喇叭鎖未上鎖，進屋發現一片凌亂，監視器主機線路都被拔除，初步清點發現一瓶高粱酒和一瓶水果酒被偷走。

劉姓屋主說，幸好嫌犯未破壞監視器主機，從還原的影像發現，竊嫌25日中午颱風過境時，先自屋外張望，後從防火巷翻牆，再從未上鎖的氣窗闖入屋內，搜刮財物過程中，一度還嫌棄威士忌洋酒丟回原位，行徑囂張。鄰居一名老婦人說，嫁到該地快50年，還是第一次遇到竊案，讓她至今仍憂心忡忡。