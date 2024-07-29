　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

竊賊颱風天爬窗搜刮財物！東挑西撿行徑囂張　鄰居驚嚇不安

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣公館鄉一棟老式閒置的平房，25日凱米颱風過境時遭一名竊賊闖空門，竊嫌沒有戴口罩掩飾，整個爬窗、屋內搜刮財物的情形，都被屋內監視器蒐證，篩選得手2瓶烈酒後逃逸。苗栗警分局今（29）日表示，已鎖定轄區吳姓治安人口涉嫌，正全力追緝當中。

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

警方說，執行網路巡邏在臉書社群媒體發現，有劉姓民眾將住家監視影像PO網：「颱風天居然到我家闖空門行竊，明知有監視器還很囂張，請大家多多注意。」警方表示，觀看竊賊侵入住家行竊影像，轄區鶴岡派出所已掌握轄內治安人口吳姓男子（40歲）涉有重嫌，正積極查緝到案。

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝）

遭竊的劉姓屋主說，老家自父母相繼往生後就閒置，平常有上鎖、屋內外裝設數隻監視器防範，26日颱風天過後返家巡視有無受災，開門時發現喇叭鎖未上鎖，進屋發現一片凌亂，監視器主機線路都被拔除，初步清點發現一瓶高粱酒和一瓶水果酒被偷走。

▲公館鄉一棟老式平房颱風天失竊，竊嫌在屋內東挑西撿，行徑囂張。（圖／記者楊永盛翻攝）

劉姓屋主說，幸好嫌犯未破壞監視器主機，從還原的影像發現，竊嫌25日中午颱風過境時，先自屋外張望，後從防火巷翻牆，再從未上鎖的氣窗闖入屋內，搜刮財物過程中，一度還嫌棄威士忌洋酒丟回原位，行徑囂張。鄰居一名老婦人說，嫁到該地快50年，還是第一次遇到竊案，讓她至今仍憂心忡忡。

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
快訊／遭幕僚團隊提告！　于美人發聲
遭爆封殺郭書瑤！　TVBS回應了
獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女　遮臉畫面曝
巴黎奧運2天獎牌數出爐！　日本拿最多金牌
奧運開幕表演被罵爆！　官方道歉「悄下架YT影片」
恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人
快訊／妖股強勢回歸！開盤噴漲停　1.6萬張排隊等買

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女死不認　判囚1年4月遮臉畫面曝

快訊／國1南79.7K「2貨車追撞」！　占內線回堵5公里

快訊／國1南331.5K「2轎車追撞」佔內線！　後方車流回堵5公里

快訊／台南水泥車與小客車路口相撞　副駕女受困獲救送醫

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

快訊／高雄大寮工廠火警！現場傳爆炸聲　警消灌救中

竊賊颱風天爬窗搜刮財物！東挑西撿行徑囂張　鄰居驚嚇不安

快訊／河濱公園夜騎單車…北市男筆直撞護欄！跌落水圳重傷搶救中

快訊／阿里山清晨落石！巨石砸凹隧道頂　台18線雙向中斷

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

張育成首度轟炸大巨蛋　生涯第3轟全場歡呼！

英跳水王子再次打毛線　觀眾席上熟練編織毛衣

李珠珢跳錯應援曲露害羞臉　合體李雅英「32撞」香到爆

張娜拉老公出軌「反栽贓她偷吃」　囂張小三情勒律師「還想和解分財產」

超驚喜！ENERGY復刻2002〈放手〉　牛奶solo再現「大風車」帥爆

獨／調查局高官是痴漢！北捷連摸2女死不認　判囚1年4月遮臉畫面曝

快訊／國1南79.7K「2貨車追撞」！　占內線回堵5公里

快訊／國1南331.5K「2轎車追撞」佔內線！　後方車流回堵5公里

快訊／台南水泥車與小客車路口相撞　副駕女受困獲救送醫

恐怖片！特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

快訊／高雄大寮工廠火警！現場傳爆炸聲　警消灌救中

竊賊颱風天爬窗搜刮財物！東挑西撿行徑囂張　鄰居驚嚇不安

快訊／河濱公園夜騎單車…北市男筆直撞護欄！跌落水圳重傷搶救中

快訊／阿里山清晨落石！巨石砸凹隧道頂　台18線雙向中斷

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

現象級台劇《零日攻擊》討論度爆炸！　「敏感議題」連外媒都關注

雲豹能源殺不完　今爆第3根跌停「三天跌近百元」

納智捷n7「有感OTA大更新」來了！手機遠端遙控、V2L露營車宿超實用

強化基礎設施自主防災韌性　劉世芳：目標明年底前全國防災士5萬人

于美人遭幕僚團隊提告「壓榨沒給加班費」！　感慨發聲：不會虧待年輕人

胡宇威迎42歲登山慶生！　「同框老婆陳庭妮」爬少女峰：我很姓胡

猛獁象跳空飆漲停！遊戲股王鈊象除權息第2天　填息強烈續漲

買便宜機票再等等！　業者曝「1關鍵」持續降價：全球趨勢

115學測英文篇章結構選項改「5選4」　適用今年升高二生

低壓挾水氣全台連2天濕答答　午後「豪雨彈熱區」曝

虎斑瞇眼躲桌下 爸以為生病 轉頭一看氣炸：真是個死孩子

社會熱門新聞

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

桃園倉儲晚間大火！上百消防員搶救中

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

高雄颱風夜爆凶殺案！兇手逃亡5天落網了

超渣老公偷吃3女　妻見海量鹹濕簡訊氣炸

特斯拉男硬拔長髮妹充電槍　闖車內拽人還嗆：我錢準備好

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

西裝男大鬧麥當勞！被壓制畫面曝光

快訊／高雄鋼材工廠火警！現場傳爆炸聲

受刑人「偷吃蛋」遭獄方處分　獲國賠

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

雲林新興宮天赦日起大火　20神尊全毀慘況曝

加錢騙砲男大生口罩蒙眼　他陣前反悔仍被硬上

白車國3內線拒讓救護車　硬擋40秒畫面曝

更多熱門

相關新聞

黃捷一回國衝勘災！　自爆高雄人「鼓掌到手都瘀青了」

黃捷一回國衝勘災！　自爆高雄人「鼓掌到手都瘀青了」

凱米颱風重創高雄，造成多處淹水災情，民進黨立委黃捷卻被發現「人不在國內」，引發輿論批評。事後，黃捷迅速道歉，連日來積極勘災，更提到高雄民眾為她的認真鼓掌，拍到手都瘀青了，直言「正是高雄人最溫暖的寫照」。

漁業損失近5億元　農業部公告雲嘉南屏4縣市全品項災害救助

漁業損失近5億元　農業部公告雲嘉南屏4縣市全品項災害救助

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

快訊／阿里山清晨落石！台18線雙向中斷

台南清潔隊員周日清除超過千噸廢家具

台南清潔隊員周日清除超過千噸廢家具

射箭女團惜敗韓國！教練滿意選手表現

射箭女團惜敗韓國！教練滿意選手表現

關鍵字：

公館竊案颱風天影音凱米颱風苗栗

讀者迴響

熱門新聞

熱帶擾動很快接近　成颱機率曝

郭書瑤態度不佳遭TVBS封殺

15歲少女輪戰3男　無套4P拍性愛片

明「全台下2天」　雨最大地區曝

今明全台有雨　「下最大」地區曝

于美人被告了！　雙方撕破臉

拒跳馬摔碎金牌　這項馬術將成絕響

菜瓜布「黃色海綿」3M曝真正用途

奧運2連勝　麟洋配：「有驚有險」

那不是髒！「6部位黑黑的」小心糖尿病

林昀儒、陳思羽不敵魔王　止步混雙8強

天降拆遷款3493萬　廠長急尋35員工回來領錢

中國女籃遭西班牙逆轉　姚明大喊不要犯規

巴黎奧運首起悲劇　拳擊教練猝死

陸客踹鹿、餵「大便仙貝」當地人抓狂

更多

最夯影音

更多

3歲娃衝車陣哭找阿公　女警姐姐「呼呼」無效

楊勇緯巴黎奧運無緣奪牌　劉文等：他需要時間調適

沒有Toro聲音成19年遺憾　Energy圓夢..他爆哭：本來不想唱

五月天阿信來了！EnergyY合體　上台大跳〈星期五晚上〉嗨爆

鄧紫棋演唱會「蟲子爬上身」！　粉絲狂提醒...她崩潰大尖叫XD

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

早餐這樣吃遠離肥胖

早餐這樣吃遠離肥胖

「文里補習班」開課！「蔬菜米紙蛋餅」讓家中兒童營養從早餐開始，輕鬆方便無負擔！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面