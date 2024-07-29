中國「蝶后」張雨霏100公尺蝶泳奪銅淚崩　她自責：執念太深

▲張雨霏奪銅。（圖／新華網）

記者廖翊慈／綜合報導

中國蝶后張雨霏28日晚間在巴黎奧運游泳項目「女子100公尺蝶泳決賽」中，為中國隊摘得銅牌。張雨霏賽後在場邊拭淚與觀眾們打招呼。她坦言，「我還是覺得，我的100公尺蝶泳不會輸給世界紀錄保持者，期待下次在世界大賽上能與選手們切磋。」

▲張雨霏100公尺蝶泳。（圖／新華網，上同）

據《澎湃新聞》報導，張雨霏賽後表示，「成績不夠理想，分段來看的話，前50公尺比較滿意，我沒想過自己最終會是第幾名，可能是把自己逼得太緊了，執念太深，游完之後，現在心情放鬆下來了。」

▲張雨霏奪銅後淚崩。（圖／新華網，上同）

她坦言，自己一直以來，都非常渴望有一項屬於自己的世界紀錄，和100公尺蝶泳的冠軍，一直執著於這兩個點，沒有辦法放下和釋懷，這是她需要去學會調整的。在結束頒獎禮後，張雨霏與觀眾揮手時落淚，「雨霏別哭」話題衝上熱搜。

▲張雨霏與觀眾揮手。（圖／新華網，上同）

報導指出，而男子100公尺蛙泳決賽中，由東京奧運會該項目銅牌得主、義大利名將馬丁嫩吉以59秒03摘金，東京奧運會該項目冠軍皮蒂和美國名將芬克游出相同的59秒05，並列第2名，各自收穫一面銀牌。中國「蛙王」覃海洋在50公尺觸壁時還是第1名的位置，但後半程突然掉速，最終以59秒50的成績位居第7名。

▲覃海洋100公尺蛙泳位居第7。（圖／新華社）