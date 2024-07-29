0.02秒錯失金牌！　英國蛙王「激動擁抱妻小」：我已傾盡全力

▲巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

英國明星泳將「蛙王」皮蒂（Adam Peaty）今年出戰巴黎，卻以0.02秒之差，錯失生涯第3面奧運金牌。不過，這是他克服酗酒與心理健康問題後，再度回歸國際賽場，賽後也情緒激動地擁抱妻小，「在我心裡，我已經贏了。」

PHOTO FINISH IN THE MEN'S 100M BREASTSTROKE



Italy's Nicolo Martinenghi

GBR's Adam Peaty and USA's Nic Fink pic.twitter.com/eNvGXlIYH7 — ESPN (@espn) July 28, 2024

在巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽中，皮蒂相對起步較慢，儘管最後50公尺瘋狂加速，依然敗給義大利選手馬丁嫩吉（Nicolo Martinenghi），與美國選手芬克（Nicolas Fink）並列銀牌。

▲英國蛙王皮蒂今年獲得銀牌。（圖／達志影像／美聯社）



▲來自義大利的馬丁嫩吉「爆冷門」奪金。（圖／達志影像／美聯社）



皮蒂本屆試圖爭取「連續第3枚」蛙式奧運金牌，如果成功，他將是繼美國「飛魚」菲爾普斯（Michael Phelps）之後，第2位在同個游泳項目連3屆奪金的奧運男選手，未料今年「爆冷門」失利。

儘管未能寫下歷史，皮蒂卻是在克服酗酒與心理健康問題後，再度回歸熱愛的國際游泳賽事，並且也帶回生涯的第6枚奧運獎牌。

▲3位奪牌選手開心合照。（圖／達志影像／美聯社）



29歲的皮蒂賽後情緒激動擁抱妻小，接受BBC採訪時一度哽咽，「這是一段非常漫長的回歸之路……我已經全力以赴，盡我所能地去做。這並非關乎最終目標，而是關乎過程。不管計分板上顯示的時間是什麼，在我心中，我已經贏了。我很高興能跟世界上最優秀的選手比賽，並且依然能夠並列第二名。」