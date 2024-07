0.02秒錯失金牌！　英國蛙王「激動擁抱妻小」：我已傾盡全力

▲巴黎奧運男子100公尺蛙式決賽。(圖/達志影像/美聯社)

記者吳美依/綜合報導

英國明星泳將「蛙王」皮蒂(Adam Peaty)今年出戰巴黎,卻以0.02秒之差,錯失生涯第3面奧運金牌。不過,這是他克服酗酒與心理健康問題後,再度回歸國際賽場,賽後也情緒激動地擁抱妻小,「在我心裡,我已經贏了。」

PHOTO FINISH IN THE MEN'S 100M BREASTSTROKE



Italy's Nicolo Martinenghi

GBR's Adam Peaty and USA's Nic Fink pic.twitter.com/eNvGXlIYH7