巴黎奧運2天賽程金牌數量「日本奪冠」！　這國奪下史上最多面獎牌

▲澳洲女子皮滑艇運動員福克斯獲得金牌。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

2024巴黎奧運的賽程今（29）日即將進入第3天，從前兩天的得牌統計數量來計算，目前是奪下4面金牌、2面銀牌、1面銅牌的日本奪冠，其次為澳洲、美國，以及東道主法國。

根據《澳洲福斯體育台》，在巴黎奧運第2天賽程結束後，目前澳洲持續保持領先地位，澳洲女子皮滑艇運動員福克斯（Jess Fox）頂著巨大的壓力，在巴黎東部馬恩河畔瓦雷斯航海體育場的皮滑艇項目一舉奪下金牌，延續澳洲隊在奧運場上的氣勢，目前澳洲隊一共獲得4面金牌、2面銅牌。

日本隊則同樣有著強勁的表現，在柔道、擊劍、滑板項目中奪下4面金牌，總計奪下4面金牌、2面銀牌、1面銅牌。至於美國隊，則是在擊劍、游泳（100公尺蝶泳）奪下金牌。

以下是截至澳洲東部標準時間29日上午8時（台灣時間29日上午6時），各國奪牌統計與排行：

1、日本：4面金牌、2面銀牌、1面銅牌

2、澳洲：4面金牌、2面銀牌、0面銅牌

3、美國：3面金牌、6面銀牌、3面銅牌

4、法國：3面金牌、3面銀牌、2面銅牌

5、南韓：3面金牌、2面銀牌、1面銅牌

6、中國：3面金牌、1面銀牌、2面銅牌

若扣除本屆巴黎奧運，國際奧林匹克委員會統計指出，其實歷屆奧運以來奪得最多面獎牌的國家是美國，高達2975枚，其次為俄羅斯得到1204枚、德國則獲得1058枚獎牌；至於獲得最多面「金牌」的國家，同樣依序是美國、俄羅斯、德國，其中美國獲得1179枚金牌、俄羅斯473枚、德國342枚。