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漁業損失近5億元　農業部公告雲嘉南屏4縣市全品項災害救助

▲農業部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲農業部公告雲嘉南屏4縣市漁產業全品項災害救助。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

凱米颱風造成中南部漁業災情嚴重，養殖漁業損失估計已近5億元。漁業署公告雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣等4縣市漁產業全品項現金救助及低利貸款，以減輕受災漁民負擔。此外，也提供農業天然災害低利貸款免息半年措施，全力協助漁民災後復養復建。

漁業署表示，凱米颱風造成中南部各地養殖漁業災情，災損金額不斷增加，截至28日止，養殖漁業損失估計已近5億元，因積水陸續消退，相關查報與損失金額仍持續回報中。

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漁業署指出，經邀集縣市政府及水試所等召開災損專家會議認定，首批公告雲林縣、嘉義縣、台南市及屏東縣等區域魚塭養殖，包含文蛤(含工作魚)、石斑、鰻魚及其他養殖魚種、牡蠣養殖(含平掛式、插篊式、浮筏式、延繩垂下式、棚架垂下式)等品項。

漁業署進一步指出，因各地區養殖品項及設施不同，彰化縣、高雄市、澎湖縣等縣市政府於積水消退及實際瞭解後，農業部將請水試所配合縣市政府積極勘查並將依勘查情形，公告列入現金救助與低利貸款之災損地區與項目。

漁業署說明，針對天災貸款部分，農業部已宣布「農業天災貸款半年免息措施」，免息期間自今年8月1日起至明年1月底止，新舊貸款均免息，舊貸免申請，新貸核准後即適用，且於半年免息期間，均免收保證手續費。

漁業署表示，將請農業部水產試驗所與邀集學者專家組成技術服務團，協助災後復養工作，加強技術輔導，指導養殖場衛生管理、疾病檢診及疾病預防等，加速進行勘災及提供受災漁民復養技術服務。

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