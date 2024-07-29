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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高虹安涉貪館長挺不下去！　怒轟：丟所有人的臉

▲館長先前訪談過高虹安。（圖／翻攝館長YouTube）

▲館長先前訪談過高虹安。（圖／翻攝館長YouTube）

記者張靖榕／綜合報導

新竹市長高虹安涉貪26日一審遭判7年4個月，停職並褫奪公權4年；她在同一天宣布退出民眾黨。原先力挺民眾黨的「館長」陳之漢也看不下去，在直播中痛罵高虹安「丟所有人的臉」。

與綠、藍、白都有接觸的館長，近年力挺民眾黨，九合一縣市首長期間也訪談過高虹安，高虹安一審結果出爐後，館長27日就在晚間開砲，表示高虹安犯這種低級錯誤，雖然他很支持民眾黨，但民眾黨真的要去檢討。

館長表示先不論高虹安是否真的貪污，光是被指涉貪就會被社會放大檢視、抓出來鞭，「妳何必這樣幹」？他說高虹安害柯文哲被打臉，害支持他的人也被打臉，要被綠營攻擊是「館長支持貪汙仔」、「館長支持貪汙市長」，他抱怨高讓他被貼上挺貪汙的標籤。

「妳丟的不是一個人的臉，是所有人的臉！」館長氣憤表示，民眾黨內也有人和他一樣的想法，「柯文哲屁都不能放一個啊，因為都發生啦」，「黃國昌也是一直被抓出來鞭啊，『國昌老師說說看高虹安好不好』、『只敢批評鄭文燦喔，不敢講高虹安喔？』」

館長的發言被網友轉到PTT討論，鄉民紛紛留言，「啊妳就真的挺貪腐還怕人說哦」、「連肌肉腦都知道不能再挺」、「館長要跳船了嗎」、「館長想跳船啊」、「對啦對啦，都THEY的錯」、「一樣玻璃心」、「跳船預備姿勢，之後會說早說高有問題。」

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