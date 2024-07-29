快要結婚了！她住進男友家卻每天哭　「還要繼續嗎」一票搖頭

▲原PO住進去之後，每天都在哭。（示意圖／記者周亭瑋攝，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「知道婆婆是這種人，請問各位前輩還會繼續到下個階段嗎？」一名女網友發文表示，因為預售屋還沒蓋好，所以她和男友討論後，決定先住「準」婆家。只是她實際住了1、2個月後，卻發現「巫婆現形」，讓她實在受不了，「這段感情要進入下一階段（結婚），我真的不敢想了」。

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，她和男友預計9月結婚，但因為男友買的預售屋年底才會蓋好，所以兩人討論後決定先住「準」婆家，「殊不知住進去1、2個月後巫婆現形！」

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原PO透露，準婆婆早上往往不敲門，就直接進她和男友的房間；兩人習慣不同，準婆婆會暴怒；準婆婆煮麵和菜，不讓她吃菜，「我吃完麵洗了自己的碗，巫婆看到我在洗碗，順手拿了很多碗叫我練習洗」；會問她薪水多少；叫她練習幫小孩洗屁股；一說未來要搬出去住，準婆婆就說「乾脆分手，反正對兒子沒有幫助」。

因為這些事情，原PO後來便比較少在客廳活動，結果婆婆又說她都不融入大家。她坦言，「搬進去後每天哭，我真的受不了了就搬出來住」，結果男友卻覺得她本來就要多幫忙一點，讓她頓時不敢結婚，「知道婆婆是這種人，請問各位前輩還會繼續到下個階段嗎？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「又還沒結婚，你現在不逃，要等著變人妻才要逃嗎」、「坦白說，如果婚前你已經無法忍受的話，我覺得還是不要結婚」、「巫婆不是重點，重點是另一半的態度，他根本沒心解決，換下一個」、「男生都沒想為你著想了，你覺得呢」、「這種婆婆太可怕了，你真的要認真考慮了」。

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