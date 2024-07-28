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行李箱被借走3個月！她想拿回「婆家卻說愛計較」：覺得我在急什麼

▲行李箱,旅行箱。（圖／取自免費圖庫Pixabay） 

▲原PO的行李箱被借走。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

「結了婚你永遠會被覺得愛計較！永遠是外人！」一名網友發文表示，「毒菇」之前透過老公借她的行李箱，但卻沒有事先告知她，後來也沒歸還，結果婆婆卻幫腔，說行李箱又不會不見，最後整家人更認定她愛計較，但「借東西告知當事人不是很正常不過的事嗎？」

女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」上發文表示，「毒菇」先前透過老公，借用了她的行李箱，但她卻沒有被告知，而且「老公覺得跟我借跟他借一樣」；第二次，「毒菇」在出國前有告知她了，她當下沒多說什麼，只是好奇要去哪？結果老公卻說不清楚，「就這樣過了三個月都沒有出國！行李箱當然一直在那」。

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第三次，「毒菇」因為忘記原本借用的行李箱放在哪，所以又向老公借了2個行李箱。原PO得知後，就問老公「那原本的要不要我自己去拿回來？」豈料老公卻生氣，覺得她態度不好，甚至連公婆也幫腔，說她的行李箱又不會不見，「覺得我在急什麼？」

原PO瞬間不想講話，後來整家人更覺得她愛計較，認為那不過就是個行李箱，而且既然沒有要用，為何要找麻煩？對此，她實在搞不懂，「原來嫁人了連借人物品都沒辦法自己決定！我不懂邏輯在哪？借東西告知當事人不是很正常不過的事嗎？重點她真的很多行李箱！因為曾經在國外工作！」且她明明就是物品的主人，難道沒有資格拿回來嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「她是窮到連行李箱都買不起嗎」、「是她們臉皮厚，不懂尊重」、「婆家人真可憐，一個行李箱不能自己買嗎」、「第一次沒有表明態度，別人就會當作理所當然。你老公占比較大問題，行李箱又不是他的，自作主張」、「以後東西弄不見，就叫老公買新的給你就好了」。

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