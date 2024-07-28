新台馬輪明後天花蓮疏運「有少數空位」　4離島航班明停航

▲凱米颱風重創東部鐵公路，新台馬輪協助疏運，今日乘客抵達蘇澳港。（圖／航港局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

凱米颱風撲台，東部鐵公路運輸受創，航港局今（28日）起調度新台馬輪協助疏運，今首日載運112部車輛、918名旅客，明日蘇澳端人員尚有少數空位，後天人員尚有空位，民眾可到場等候補位，另明天有2離島航線、共4航次停航。

新台馬輪可載運642名旅客、45輛小客車或18輛遊覽車，今早8時40分由蘇澳港開往花蓮港、11時10分抵達花蓮港，疏運52部車及386名旅客；下午1時18分由花蓮港駛往蘇澳港、4時30分抵達蘇澳港，疏運60部車及532名旅客。

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新台馬輪訂於明日上午9時由蘇澳港開往花蓮港，下午2時花蓮港返回蘇澳港，後天訂於上午10時由蘇澳港開往花蓮港、下午4時由花蓮港返回蘇澳港。

航港局表示，明日航班蘇澳端人員尚有少數空位，後天蘇澳及花蓮端車輛皆已登記額滿，人員尚有空位，建議持有人員候補序號或有急迫需求者，可於報到截止時間後，至現場等候，航港局將視當日報到情形，依序遞補。

航港局表示，有搭乘需求的民眾可至航港局官方LINE帳號登記，若已額滿，將給予候補序號。相關訊息可至蘇花海運備援資訊專區查詢，歡迎有需要往返蘇花的旅客多加運用海運。

此外，受到天氣影響，航港局表示，明天預估有2航線，包含基隆-馬祖部分停航，開航2航次、停航2航次；馬祖福澳-福州琅岐部分停航，開航2航次、停航2航次。