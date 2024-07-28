花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

▲花蓮遭女兒牆砸中身亡的護理師7歲兒仍與死神拔神。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

凱米颱風造成台灣各處出現災情，其中花蓮有一家三口在颱風天開車外出，遭大樓6樓墜落的女兒牆砸中，導致後座45歲護理師妻子傷重不治，7歲兒子仍在加護病房搶救中，爸爸也希望大家能夠幫忙集氣祈禱。

據了解，這起事件發生在24日下午5時許，一輛白色自小客車下午5時許行經中興路，臨停在一間超商前，沒想到大樓的鐵皮被強風吹翻，導致女兒牆從6層樓高應聲直墜，砸毀下方自小客車的車尾。坐在後座的45歲高姓女子當場失去生命跡象，7歲的馬姓兒子也失去意識昏迷。母子倆被緊急送醫，經搶救後高女因傷重不治，男童則命危被轉往花蓮慈濟醫院搶救中。

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慈濟醫院也在25日坦言，男童目前生命跡象相對穩定，但其腦傷嚴重，且已傷及腦幹，且瞳孔對光沒有反應，認為醒來機會渺茫、需要奇蹟。

根據《中時新聞網》的報導，馬先生接受訪問時也忍不住哽咽表示，「兒子目前還在加護病房，這幾天是關鍵期，請大家為他祈禱，希望能有奇蹟出現，讓他平安康復出院」。而花蓮縣政府建設處長鄧子榆與地檢署檢察官也於27日到現場會勘，發現頂樓女兒牆上方增建了一段磚牆及鐵皮頂篷，不過這些建築，包括掉落砸中轎車的磚牆均屬違建。

鄧子榆指出，根據建築法第77條，建築物所有權人和使用人應維護建築物的合法使用及其結構和設備的安全，違者可依第91條處以新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，然而由於此案涉及刑事偵查，鄧子榆表示，刑事部分將先進行，建設處將配合刑事調查，之後再進行行政處置。

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