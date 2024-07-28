　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

花蓮有一家三口在颱風天開車外出，遭墜落的女兒牆砸中。（圖／翻攝畫面）

▲花蓮遭女兒牆砸中身亡的護理師7歲兒仍與死神拔神。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

凱米颱風造成台灣各處出現災情，其中花蓮有一家三口在颱風天開車外出，遭大樓6樓墜落的女兒牆砸中，導致後座45歲護理師妻子傷重不治，7歲兒子仍在加護病房搶救中，爸爸也希望大家能夠幫忙集氣祈禱。

據了解，這起事件發生在24日下午5時許，一輛白色自小客車下午5時許行經中興路，臨停在一間超商前，沒想到大樓的鐵皮被強風吹翻，導致女兒牆從6層樓高應聲直墜，砸毀下方自小客車的車尾。坐在後座的45歲高姓女子當場失去生命跡象，7歲的馬姓兒子也失去意識昏迷。母子倆被緊急送醫，經搶救後高女因傷重不治，男童則命危被轉往花蓮慈濟醫院搶救中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

慈濟醫院也在25日坦言，男童目前生命跡象相對穩定，但其腦傷嚴重，且已傷及腦幹，且瞳孔對光沒有反應，認為醒來機會渺茫、需要奇蹟。

根據《中時新聞網》的報導，馬先生接受訪問時也忍不住哽咽表示，「兒子目前還在加護病房，這幾天是關鍵期，請大家為他祈禱，希望能有奇蹟出現，讓他平安康復出院」。而花蓮縣政府建設處長鄧子榆與地檢署檢察官也於27日到現場會勘，發現頂樓女兒牆上方增建了一段磚牆及鐵皮頂篷，不過這些建築，包括掉落砸中轎車的磚牆均屬違建。

鄧子榆指出，根據建築法第77條，建築物所有權人和使用人應維護建築物的合法使用及其結構和設備的安全，違者可依第91條處以新台幣6萬至30萬元以下罰鍰，然而由於此案涉及刑事偵查，鄧子榆表示，刑事部分將先進行，建設處將配合刑事調查，之後再進行行政處置。

延伸閱讀
好人有好報！網紅高鐵站「遺失百萬現金」　尋回愛馬仕包後秒拿10萬答謝
颱風假「薪水照給」…員工喊「遇排休吃虧」　網無奈：公告最公平
昔慘賠9千萬…「它」又買進740張台積電　網估「再賠6千萬」笑：反指標

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」
旅客等3hrs「喊什麼賠償」！她戳破台人矛盾習性：全球航空都
快訊／高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元
快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上
梨泰院悲劇重演！「人擠人驚悚畫面曝」觀眾求救：不能呼吸
香港178cm擊劍正妹奪金！被封「小林志玲」更是史丹佛高材生

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

高雄大樓淹水「800車滅頂」　B1終抽乾！進口車被泥漿包覆

席琳狄翁奧運開幕獻唱　女神卡卡致敬法國女神

#柴犬 沒在理颱風！馬路淹水也要 #小跳步 去尿尿 #凱米颱風

華航下跪（有剪過）

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

快訊／大雷雨轟2地　警戒區曝「防冰雹雷擊」

快訊／凱米災戶注意！高雄宣布「補助泡水車拖吊費」　最高5000元

花蓮護理師7歲兒搶救中！父「椎心痛熬」淚求大家：幫集氣祈禱

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

病媒蚊指數雨後1周常升高　羅一鈞提醒注意2處積水

奧運官網「藏神秘按鈕」傳磁嗓！1台灣選手網笑噴：偷加好帥

海洋也熱起來！全球日均溫破新高　鄭明典：全球暖化回不去了

2歲兒突喊「祂要跟我玩」！媽一看嚇到背脊發涼：還沒請上神桌

蔡尚樺主持完回家「急到爆哭」！心碎原因曝：好難過 一PO照網全懂了

紀卜心3度認錯難滅火！鐵粉失望「3舉動敗好感」：還去參加派對

三輪的店、秀明豬心冬粉都進榜　高雄11家「米其林新入選」一次看

川普勝選「不會」協防台灣？日媒剖析可能性分析：台海淪談判籌碼

愛莉莎莎「每天心悸」健康亮紅燈！　四肢沒力曝最新病況

被讚是「OG級」　台饒舌歌手卻認「差點退賽《新說唱》」：怕重複失敗

日立退出家用空調市場！　網友憂：日本壓縮機恐絕版

又有熱帶擾動！明接近「全台有雨」　美國海軍資料曝

蕭國公爆紅！王星越4劇「愛上人妻」受封：奪妻專業戶

凱米肆虐台南新營體育園區及永華體育園區　體育局全力修復

蹲下大露性感蕾絲紅丁字褲　路人驚呆掩面：我看了什麼...

生活熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

還有颱風？　最新預測曝

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

保溫瓶有「3現象」立刻換掉！　專家示警：小心喝毒

台灣人的鈔能力！信義區「手搖1杯385元」　她曝口感

吃20顆水餃遭男友飆罵胖成瓦斯桶　她怒分手！

曾買台積電「賠9千萬」！上市公司又買740張成本破千　網友驚

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

他血壓飆160！靠忌口甩20kg免吃藥

快訊／對流旺盛！3縣市大雨特報　下到晚上

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！3M曝真正用途

明「全台下2天」　雨最大地區曝

竹山地層下陷180cm　28棟透天別墅住戶緊急撤離

女大生遭2學弟性侵！被「夾中間」輪流逞慾

網嗆「拿Energy公關票就不要發文」

「台灣很強」奧運卻沒這項目！全場點頭

不爽颱風天上班！GODIVA員工公審4女客

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

小勞勃道尼「以新角色驚喜回歸」漫威宇宙！

即／土石流淹沒軌道！台鐵和平=崇德路線不通

台東外海地震規模5.4！氣象署：震央地點少見

公司規定「外套不能掛椅背」！職場新人超納悶

獨／唐治平確定認母屍「後事一切從簡」

華航地勤下跪！　乘客還原現場「一句話成導火線」

旅客金門機場拿椅子砸櫃台！1地勤傷

更多

最夯影音

更多

「AI美人」李珠珢仙氣逼人　三振舞超吸睛引粉絲暴動

等22年..Energy攻蛋！阿弟喊「終於回家」　坤達吐槽：原來你住這啊XD

行李等3小時旅客氣炸　華航主管「下跪道歉」

那英《歌手》逆轉奪冠「爆黑箱」！　迪瑪希忘關麥曝「中國人必在前面」

起亞虎合體FA嗨跳「32撞」　李珠珢談三振舞爆紅：很意外

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面