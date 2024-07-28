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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賣1顆轉2顆　張啓楷比對進口蛋資料：超思巴西蛋利潤恐不只3800萬

▲▼黃珊珊【財劃法是不能修，還是民進黨根本不想修？】 記者會-張啓楷。（圖／記者周宸亘攝）

▲民眾黨立委張啓楷。（資料圖／記者周宸亘攝）

記者袁茵／台北報導

進口雞蛋議題持續延燒，民眾黨立委張啓楷28日表示，比對農業部與和關務署資料後發現，2022年進口的日本蛋的「利潤」可能高達1億3535萬元，等於「賣一顆賺兩顆」，那超過8800萬顆的巴西蛋，超思怎麼可能如前農業部長陳吉仲所說只賺3800萬，質疑背後有什麼「不能說的秘密」。

儘管目前立院正值休會期間，而憲法法庭已針對國會改革法案裁定暫時處分，但張啓楷國會辦公室仍持續進行幕僚作業，爬梳整個進口雞蛋黑箱疑雲，無論是日本蛋或巴西蛋。

張啓楷表示，2023農業部為了解決國內缺蛋問題，緊急從巴西等地進口雞蛋，在超思公司進口超過半數的進口蛋總量，遭揭露為一人公司，且資本額僅有50萬，備受質疑後，農業部則以超思公司在2022年有進口日本蛋的經歷為由，為其說項。

▲▼進口蛋資料。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

▲進口蛋資料。（圖／張啓楷國會辦公室提供）

但張啓楷質疑，農業部所謂日本蛋的進口經歷，卻是透過一場「交易無合約，雞蛋無產地、費用無限制」，由政府「培育」，猶如黑箱的「私相授受」而來。根據關務署的資料顯示，2022年國內所進口的日本蛋分別在3月、4月，以及8月到12月，但農業部所提供的資料僅有至11月底。

張啓楷指出，即便只到11月，另根據關務署的資料，日本進口蛋總計為192.9萬公斤，總金額約8966.8萬元，平均每公斤約為46.48元。但農業部所提供的統計資料，總進口量是184.3萬公斤，光亮采與超思的請款發票總金額就高達2億2501.8萬元，平均每公斤更是驚人的122.1元，根本就是「賣一顆，賺兩顆」。

另外，張啓楷也說，根據農業部提供的調查報告所述，農業部針對冷藏、物流等項目的補助款項與畜產會的雞蛋購買金額應是分別列計，而發票請款的日期，也應未及冷藏與物流作業；換句話說，日本蛋發票的金額就是單純雞蛋的價格。

張啓楷質疑，日本蛋的總進口數量不到2000萬顆，關務署與農業部的統計金額差距就已高達1億3535萬元，這金額難道就是亮采與超思的「利潤」？對於2022年日本蛋的到岸價格與離岸價格問題，農業部在7月5日的回覆中，直接表示「沒有離岸價格」，而到岸價格「因批次比數多，尚待整理」後，就再無下文。

張啓楷說，農業部在進口巴西蛋時曾信誓旦旦說道，相關業者的服務費為8%，前部長陳吉仲也在當時幫超思護航時嗆說「超思只有賺3800萬元」，但以2000萬顆的日本蛋來講，「利潤」就可能高達1億3535萬元，早已超過2倍以上，更遑論超過8800萬顆的巴西蛋，背後又將有多少「利潤」？難道真只有賺3800萬？或者還有其他「不能說的秘密」？

最後，張啓楷強調，進口蛋的諸多疑點尚未落幕，憲法法庭則已針對國會改革法案裁定暫時處分，再加上陳吉仲也直接表明「拒絕參加聽證會」等情況，這些都將連帶影響「進口蛋爭議」設立的調查小組運作，以及後續包括聽證會等工作的推動，但為保障民眾健康與權益，並避免特定公帑遭到濫用，甚至大發國難財的情況，立院進口雞蛋調查小組將秉持初衷，透過召開公聽會、質詢及預算把關等方式，努力追查真相，並隨時向全民報告。

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