金門機場還有200人候補登機　她等4天曝無奈心情：給太多希望

▲金門有旅客候補不到機位，竟拿塑膠椅砸向補位櫃檯。（圖／記者林名揚攝）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

受到強颱凱米影響，金門航班因風雨連續2天停飛，27日當天機場湧入大批旅客急需疏運，現場也因此出現火爆場面，其中一名旅客疑似久候不耐，竟持塑膠椅砸向補位櫃檯，導致一名地勤人員受傷。今日機場仍有200多名旅客等待候補，對於昨晚的暴行，大部分旅客表示雖不認同，但可以理解久候失控的情緒。

據了解，由於凱米颱風影響，金門航班連續2天停飛，加上28日是上班日，26日、27日有不少人湧入機場大廳補位，軍方也派出14架次軍機協助疏運。

但27日晚間8時許，現場一名楊姓男子疑似等太久，發現補位無望，竟情緒失控動粗，隨手拿起身旁紅色塑膠椅，就朝著航站聯合補位櫃台砸去，原本機場貼心準備給旅客的座椅成凶器，當時櫃檯的位置有3名地勤人員正在辦理補位業務，其中一人因此遭到砸傷。事後警方到場，將楊男帶回偵辦，訊後依照民航法、傷害罪嫌移送。

▼立榮航空發聲明譴責暴力行為，表示將會依法處理。（圖／記者林名揚翻攝）

今(28)日金門機場仍有200多名旅客等待候補，一名等候4天的旅客表示，前幾天真的是飛機下不來，就是天災只能等，昨天一早因為聽到有加班機、軍機，給了太多希望，但現場能候補到的名額卻很少，大家從一早聽到消息的雀躍，逐漸轉為低落，直到晚上7點多剩下最後一架加班機時，大家情緒真的很不OK，有拍桌子、丟椅子的，雖然大家都很幫忙，但難免有人無法控制情緒，大家最希望的就是能夠順利回家。

也有久候旅客表示，若能理性溝通，暴力就會減少，整個機場管理和交通部應對都勢必要加強。

▲金門還有200多名旅客等待機位。（圖／記者林名揚攝）