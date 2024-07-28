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美軍3架直升機「緊急迫降」和歌山縣　消防員撞見緊急通報

記者羅翊宬／編譯

美軍3架直升機今（28）日上午在日本和歌山縣橋本市的紀之川河床上緊急迫降，剛好被當地返回消防署的消防人員撞見，緊急前往現場搶救，幸好此次迫降並無造成任何人員傷亡。

根據《日本放送協會》，和歌山縣橋本市消防本部指出，流經橋本市的河流紀之川的河床上，有3架美軍直升機於28日上午8時50分（台灣時間上午7時50分）左右迫降在此，剛好被結束緊急送醫任務、且返回消防署的急救隊員撞見。

經過消防人員向當地駐日美軍高層確認，釐清迫降在紀之川河床上的美軍直升機一共有3架，分別是2架大型直升機、1架小型直升機，其中有1架直升機的機身出現異常。

橋本市與當地警方指出，迫降在河床上的直升機，目前已經從現場起飛了。消防當局指出，此次迫降並無造成任何人員傷亡。據悉，該地距離JR橋本車站約700公尺。

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