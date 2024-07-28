美軍3架直升機「緊急迫降」和歌山縣　消防員撞見緊急通報

【目撃証言】和歌山県橋本市 紀の川河川敷に米軍ヘリコプター チヌークが一時不時着7月28日 #和歌山 #紀の川 #米軍 #アメリカ軍 : 事件事故・災害速報ニュース https://t.co/IS7Hhxunuk #和歌山県 #NHK 上空ヘリ 理由原因 自衛隊 pic.twitter.com/DjSpagTzc5— 災害火災画像速報ニュース2 (@Gt8VUlzRG7buafO) July 28, 2024
記者羅翊宬／編譯
美軍3架直升機今（28）日上午在日本和歌山縣橋本市的紀之川河床上緊急迫降，剛好被當地返回消防署的消防人員撞見，緊急前往現場搶救，幸好此次迫降並無造成任何人員傷亡。
根據《日本放送協會》，和歌山縣橋本市消防本部指出，流經橋本市的河流紀之川的河床上，有3架美軍直升機於28日上午8時50分（台灣時間上午7時50分）左右迫降在此，剛好被結束緊急送醫任務、且返回消防署的急救隊員撞見。
經過消防人員向當地駐日美軍高層確認，釐清迫降在紀之川河床上的美軍直升機一共有3架，分別是2架大型直升機、1架小型直升機，其中有1架直升機的機身出現異常。
橋本市與當地警方指出，迫降在河床上的直升機，目前已經從現場起飛了。消防當局指出，此次迫降並無造成任何人員傷亡。據悉，該地距離JR橋本車站約700公尺。
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