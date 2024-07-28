美日今將召開「外交國防2+2會談」　南韓防長出訪東京

▲南韓國防部申源湜、日本防衛大臣木原稔、美國國防部長奧斯汀28日在東京召開會談。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本、美國將於今（28）日在東京召開外交國防部長2+2會談，由美國國務卿布林肯、國防部長奧斯汀，以及日本外務大臣上川陽子、防衛大臣木原稔出席，雙方將針對駐日美軍新設組織「統合軍司令部」交換意見，討論烏克蘭、台海、南北韓情勢。另外，南韓國防部長申源湜也前往東京與木原稔召開會談。

根據《日本放送協會》，日本、美國時隔1年半再度召開「外交國防部長2+2會談」，28日在東京由雙方的外交與國防部長出席，為了提升日本自衛隊與美軍之間的指揮管制合作，雙方決定成立統合作戰司令部，針對該新設組織交換意見，而為了從日本出口攔截彈道飛彈地對空誘導彈「愛國者三型」（PAC-3）飛彈，討論加強在日本的生產體制。

同時，日本、美國也預計針對沖繩縣駐日美軍在當地犯下的性暴力犯罪進行討論，日本要求美國應擬出具體對策，防治類似犯罪再度發生。上川陽子、木原稔也在28日的閣僚會議提到透過美國核武力對日本的「延伸嚇阻」協防承諾，針對北韓核武導彈研發、中國加強核武戰力等議題進行討論。

▲申源湜造訪日本防衛省，與木原稔進行雙邊會談。（圖／達志影像／美聯社）

根據《韓聯社》，南韓國防部長申源湜也前往日本東京，28日上午在日本防衛省和木原稔召開日韓雙邊會談，重申面對北韓加強研發核武與導彈、北韓與俄羅斯加強軍事作時，日韓、美日韓在國防安全合作的重要性，共同追求地區和平穩定，雙方也決定建立日韓國防交流年間計畫，活絡南韓國防部長、日本防衛大臣互訪，並重啟陸海空參謀總長之間的互訪。

同時，雙方也決定重啟南韓陸軍和日本陸上自衛隊、南韓海軍和日本海上自衛隊、南韓空軍與日本海上自衛隊之間的例行性協議體制與部隊交流，重啟日韓之間的搜索救助訓練（SAREX）。

南韓國防部表示，韓日雙方身為共享普世價值和戰略利益的核心夥伴，決定針對地區與全球局勢進行緊密溝通，並以雙方之間的信賴為基礎，持續強化美日韓軍事合作。據悉，此次申源湜出訪日本防衛省，距離上一次南韓國防部長於2009年4月造訪防衛省，已經相隔15年。