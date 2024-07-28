韓國被針對？巴黎奧運官方IG「拼錯選手姓名」　韓網爆氣要求解釋

▲男子擊劍選手吳尚旭為南韓奪下巴黎奧運首面金牌。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2024巴黎奧運盛大展開，然而南韓卻彷彿被針對般，面臨一連串烏龍，繼開幕式入場時廣播竟誤稱為「北韓（朝鮮）隊」之後，如今擊劍選手的吳尚旭的姓名英文拼寫又被官網寫錯，令南韓媒體感到相當傻眼。幸好，吳尚旭的表現並未讓南韓國人失望，為南韓奪得本屆奧運首面金牌。

根據韓媒《韓國經濟》，韓國男子擊劍運動員吳尚旭參加巴黎奧運擊劍男子軍刀項目，在28日（南韓時間）個人決賽中以15比11擊敗突尼西亞選手費賈尼（Mohamed Ayoub Ferjani），在本屆奧運中為南韓國家代表隊奪下「首面金牌」，然而巴黎奧運的Instagram官方帳號發文時，卻將吳尚旭的姓名拼錯。

▲巴黎奧運官方Instagram竟然將吳尚旭的英文姓名拼錯成「吳尚具」。（圖／翻攝自Instagram）

從該則以英文發文的貼文來看，巴黎奧運官方帳號竟然將吳尚旭的英文姓名（Oh Sanguk）拼寫成「吳尚具」（OH Sangku，音譯），表示「吳尚具奪下首面金牌」，如此重大失誤令南韓網友氣得留言或私訊，要求官方修正錯誤姓名，最後才終於修改成正確的姓名。

南韓網友氣得在國內網路論壇破口大罵，「能夠犯下那麼離譜的失誤，究竟帶有什麼意圖？」

▲巴黎奧運開幕式南韓隊出場時，播音員喊成「北韓」。（圖／路透）

回顧南韓在巴黎奧運的「受害紀錄」，首先是26日在塞納河畔舉行的奧運開幕式，由50多人組成的南韓代表團在206個參賽國家與地區中排第48順位出場，然而播音員卻用英文、法文介紹為「République populaire démocratique de corée」、「Democratic People's Republic of Korea」（DPRK），兩者皆為北韓的正式名稱。

另外，也有南韓網友們發現，在巴黎奧運官方Instagram帳號所發布的各國代表團和國旗照中，只有南韓代表隊的照片「嚴重失焦」，鏡頭竟然將焦點置於一旁歡呼的觀眾。

根據南韓《中央日報》，南韓文化體育觀光部、大韓體育會每年奧運都會在奧運主辦地經營「韓國之家」（Korea House），旨在宣揚韓國文化、助立體育外交，此次南韓選手出戰巴黎奧運，現場聚集了500多名韓僑和當地人士，當吳尚旭奪下首面金牌時，現場響起應援歌曲「喔～必勝Korea」，還有民眾歡呼唱起南韓國歌《愛國歌》。