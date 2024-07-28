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美貌與實力並存！盤點奧運9大「女神級」運動員　火辣身材就像超模

▲▼奧運女神級運動員。（組圖／翻攝自IG）

▲奧運9位女神級運動員大盤點。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

2024巴黎奧運正如火如荼地展開。除了運動員們在場上的表現外，不少女運動員的外表也讓人驚艷。Ettoday新聞雲根據外媒盤點了以下9名女神級運動員。

1. 施密特（Alica Schmidt）

現年25歲的德國田徑美女施密特有著「世界上最性感運動員」的稱號。儘管她在上屆東奧作為候補選手最終未能上場，但今年再戰巴黎的她，將在巴黎奧運女子1600公尺接力賽中登場。有著175公分高挑身材的施密特，在Instagram有720萬粉絲，同時也是雨果博斯（Hugo BOSS AG）的形像大使。

2. 考德里（Molly Caudery）

英國24歲的撐竿跳高代表考德里是今年的金牌熱門人選。她今年3月剛在格拉斯哥舉辦的世界室內田徑錦標賽中，以4.8公尺的成績奪得金牌，並在6月22日以4.92公尺的佳績創下新的英國紀錄和世界第7的成績。顏質與實力兼具的她在Instagram擁有超過28萬粉絲，經常分享自己的時尚照片。

3. 卡奇馬雷克（Natalia Kaczmarek）

波蘭26歲的田徑選手卡奇馬雷克是被祖國寄予奪牌希望的選手。她在東京奧運會上獲得女子4x400公尺和混合接力賽的金牌和銀牌，並在2024年的歐洲田徑錦標賽上以48.98秒打破紀錄。這名女運動員經常在Instagram上分享她的跑步旅程，並擁有13.7萬粉絲。

4. 紐曼（Alysha Newman）

加拿大30歲的撐竿跳選手紐曼2016年在里約奧運會首次亮相後，就獲得了許多榮譽。她曾參與過2屆奧運撐竿跳高比賽，獲得5次全美冠軍，同時還是英聯邦運動會的金牌得主。她經常會在Instagram上與粉絲分享她當模特兒的生活，以及她熱愛的熱瑜伽和水上運動。

5. 克拉弗（Lieke Klaver）

荷蘭25歲的田徑女將克拉弗和施密特一樣，是女子1600公尺接力賽的選手。不同的是，她3年前就已在東奧上場過，並艷驚全場。此前有報導曾指出，雖然克拉弗沒有TikTok帳號，但只要在TikTok影片上標註她的名字，就一定會吸引她的死忠粉前來觀看，而被封為「TikTok女神」。克拉佛的Instagram 在東奧後漲粉到80萬。

6. 伊菲莫娃（Yulia Efimova）

俄羅斯32歲的游泳健將是國際泳聯世界游泳錦標賽上首位3次獲得200公尺蛙泳冠軍的女子。她在職業生涯中獲得了109枚游泳世界盃獎牌，其中包括48枚金牌。她也是2024年奧運前首位獲得中立身分的俄羅斯游泳選手。

7. 阿隆索（Luana Alonso）

巴拉圭20歲的游泳女神阿隆索2021年首次在東京奧運會上亮相，並在2022年的南美青年運動會上獲得3面金牌。經常在Instagram上大秀刺青和比賽成果的她，目前已擁有25.4萬粉絲。

8. 穆恩（Katie Moon）

美國33歲撐竿跳高選手穆恩在2021年的東京奧運會上獲得金牌後，因成績下滑而陷入「後奧運抑鬱症」。最近，她一直在與病痛鬥爭，並希望在巴黎奧運會上重新崛起。

9.莫里斯（Sandi Morris）

美國32歲女運動員莫里斯在2021年東京奧運會上意外受傷，影響了她的成績，但她2016年曾在里約奧運會上獲得銀牌，並於2016年創下美國室內撐竿跳高紀錄。她的Instagram粉絲數量高達16.2萬。

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