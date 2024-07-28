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剛果3萬人演唱會「爆推擠踩踏」！至少7死數十傷　觀眾倒地被抬出

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ 推擠踩踏事故造成演唱會現場至少7人死亡。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中非剛果民主共和國（DRC）首都金夏沙一場演唱會吸引3萬人進場狂歡，演出中卻發生推擠踩踏事故，至少造成7人死亡及數十人受傷。

根據《美聯社》，金夏沙省長本巴（Daniel Bumba）說明，剛果著名福音歌手麥克．卡蘭巴伊（Mike Kalambayi）當地27日在市中心的烈士體育場（Stade des Martyrs stadium）舉行演唱會，演出中發生意外。

剛果官媒RTNC報導，推擠踩踏造成7人喪生，還有數十人受傷，部分傷者被送進加護病房治療。網路曝光的畫面可見，演出開始前有大量粉絲聚集在入口等待進場，場內觀眾紛紛湧向舞台，事發後可見有多人倒地，有人被抬離現場。

當局未就事發原因發表評論，僅稱仍在調查，但主辦演唱會的公司透露，當時安全人員試圖壓制一些鬧事群眾，才會引爆混亂。

烈士體育場可容納8萬人，據經紀公司Maajabu Gospel聲明，當天演唱會估計有3萬人進場，還有其他音樂家及牧師參加。

剛果近幾年也曾發生類似踩踏意外，原因通常是人群管制措施不力，包括過度使用武力，2022年10月同樣在烈士體育場舉行的一場演唱會上也有11人死於類似事件。

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