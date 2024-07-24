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「高壓線垂落」台電饋線跳脫　新竹橫山地區417戶停電

▲▼橫山地區發生竹東23饋線事故跳脫　417戶停電。（圖／台電提供）

▲橫山地區發生竹東23饋線事故跳脫，造成417戶用戶停電。（圖／台電提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣橫山地區在今（24）日凌晨3時3分發生竹東23饋線事故跳脫事件。台電新竹處立即派員巡查，發現橫山鄉中豐路二段66巷附近的橫芎幹4號電桿因高壓線垂落並碰觸到輕鋼橫單，導致417戶停電。

目前，搶修人員已在現場進行緊急修復工作，預計上午8:30前能完成復電。

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