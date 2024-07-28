強化民宿管理　交通部修法「客房配置圖示」供旅客查看

▲交通部修法，民宿客房配置需圖示並放置門廳易見處供旅客參考。（示意資料圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

全台有將近1.2萬間合法民宿，為加強輔導和管理，交通部預告修正《民宿管理辦法》，規定修正一人僅得申請一家民宿為原則，另也新增規定，要求客房配置圖須置於門廳明顯易見處，以圖示方式提供旅客參考。

根據觀光署統計，截至今年6月底，目前全台有1萬1868家民宿，房間數高達5萬0667間，其中以宜蘭縣最多，民宿高達2059家，房間數為7680間；其次是花蓮縣，也有1781家，房間數有7297間。

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排行第三的縣市則是台東縣，民宿有1527家，房間數有6718間；第4名的縣市則是澎湖縣，有1289家民宿，房間數6148間；第5名為屏東縣，有1237家民宿，房間數達5774間。

▲全台民宿最多前5名縣市排行。（圖／ETtoday整理）

有鑑於迄今全台已有超過萬家民宿完成合法登記，民宿輔導與管理仍有加強之空間，交通部預告修正《民宿管理辦法》，為符合民宿管理辦法立法意旨及地方主管機關行政管理明確性，修法規定一人僅得申請一家民宿為原則。

交通部表示，民宿是由建築物實際使用人以「家庭副業」方式自行經營，其立法精神為自然人以其所居住宅之空餘空間提供旅客住宿，且一自然人僅得經營一家民宿，為符合其立法精神，因此修法明定更為明確。

不過該規定已有但書，考量金門國家公園內閩南式傳統建築或洋樓，具歷史意義與特色，由該管理處整修後，得以委託經營方式申請民宿。另金門國家公園內閩南式傳統建築多僅2間至4間客房數，為利於活化利用，採委託經營方式申請民宿，考量受託人經營意願，放寬一人僅得經營一家限制，惟同一人之經營客房總數仍不得逾15間房。

此外，《民宿管理辦法》草案也規定，客房配置圖置於門廳明顯易見處，交通部表示，為使旅客知悉民宿之客房設置情形，確保入住符合相關規定之合法客房，增列客房配置圖亦須置於門廳明顯易見處，民宿經營者須將地方主管機關核准之客房情形，以圖示表示，提供旅客參考。

該辦法自7月18日起預告60天，蒐集各界意見納入修法參考，若無異議，將可進入法制作業，若修法順利，推估最快可望今年下半年或年底前上路。