越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，在其車上起出大批贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局四維派出所日前偵辦住宅竊盜案，員警掌握竊嫌是住在龜山區的張姓男子，昨（26）日向桃園地院聲請拘票獲准後，當天隨即在竊嫌住處附近埋伏，張姓竊嫌現身時，員警立即持拘票當場拘捕到案，並在其車上起出手錶、名牌包與現金4萬餘元等贓物，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，並起出現金、名牌包、手機與竊盜工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，日前接獲民眾報案指稱，轄區內某透天住宅遭入侵行竊，失竊包括名牌包、手機等多項贓物，分局長王鉉仁立即指示成立專案小組追查，專案小組鎖定犯嫌車輛，昨天向桃園地院聲請拘票獲准，並於當天下午越區至龜山區犯嫌住處附近埋伏，傍晚5時許，45歲張姓竊嫌現身，埋伏員警立即持拘票與檢方核發搜索票當場拘捕張男到案，並在其轎車上起出新台幣44,200元、手錶、名牌包、手機等多項贓物，張男則坦承犯行不諱，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

八德警分局長王鉉仁表示，竊盜防制是警方加強重點工作，警方也提供防竊諮詢服務，給予民眾有效建議，防竊諮詢提供檢測服務分成兩種，一種是針對已發生竊案住宅，防止再度遭竊，另一種則是民眾主動向警方申請免費住宅安全檢測，逐項針對住宅內門、窗、鎖、照明設備及電子防盜設備等仔細檢視，最後提出改善建議，提供民眾防竊參考依據。