　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，在其車上起出大批贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，在其車上起出大批贓物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德警分局四維派出所日前偵辦住宅竊盜案，員警掌握竊嫌是住在龜山區的張姓男子，昨（26）日向桃園地院聲請拘票獲准後，當天隨即在竊嫌住處附近埋伏，張姓竊嫌現身時，員警立即持拘票當場拘捕到案，並在其車上起出手錶、名牌包與現金4萬餘元等贓物，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，並起出現金、名牌包、手機與竊盜工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲八德警方昨天傍晚持拘票在龜山區查獲張姓慣竊到案，並起出現金、名牌包、手機與竊盜工具等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，日前接獲民眾報案指稱，轄區內某透天住宅遭入侵行竊，失竊包括名牌包、手機等多項贓物，分局長王鉉仁立即指示成立專案小組追查，專案小組鎖定犯嫌車輛，昨天向桃園地院聲請拘票獲准，並於當天下午越區至龜山區犯嫌住處附近埋伏，傍晚5時許，45歲張姓竊嫌現身，埋伏員警立即持拘票與檢方核發搜索票當場拘捕張男到案，並在其轎車上起出新台幣44,200元、手錶、名牌包、手機等多項贓物，張男則坦承犯行不諱，警方偵訊後依竊盜罪嫌移送桃檢偵辦。

八德警分局長王鉉仁表示，竊盜防制是警方加強重點工作，警方也提供防竊諮詢服務，給予民眾有效建議，防竊諮詢提供檢測服務分成兩種，一種是針對已發生竊案住宅，防止再度遭竊，另一種則是民眾主動向警方申請免費住宅安全檢測，逐項針對住宅內門、窗、鎖、照明設備及電子防盜設備等仔細檢視，最後提出改善建議，提供民眾防竊參考依據。

【更多新聞】

憂凱米過境原水濁度飆升　桃市環保局加強淨水場水質檢測

►桃園前議員吳宗憲賄選　助理、樁腳都認罪...一審判決結果曝

專挑跨國航班！大陸男伸三隻手「狂偷鄰座乘客」　這下慘了

 

 

 

●為選手加油，發揮預測金牌超能力，抽GoPro、Switch Lite ►

●金牌知識挑戰王，發掘你的運動魂，測試一下你的知識值有多少►

► 限量法朋鳳梨酥在等你！嚴選ET鳳梨酥9宮格禮盒，9家特色鳳梨酥一次擁有、會員優惠899元，點我立刻搶購☛

ET快訊
花蓮女兒牆墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建
菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途
19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級
新莊大火清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍
快訊／高雄4區明停班停課！
快訊／楊勇緯奪牌最大危機！敗部戰對日本宿敵永山龍樹
歐陽靖目睹「颱風陰陽海」
連六屆奪冠！中國再拿下女雙3公尺跳板跳水金牌
快訊／悍將大巨蛋主場吸2萬1千名觀眾　刷新隊史紀錄

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮女兒牆6樓墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

誇張！新莊大火消防清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍

無業男搶皮包踢鐵板！反被女駕駛奪刀　1hr後果園「全身泥」落網

屏東縣長治鄉長補選　無黨籍吳亮慶76票勝出

越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

快訊／機車上國道被攔檢！高雄男棄車急跳邊坡跑了　警全面緝捕中

國3斜張橋車禍！塑膠籃掉路中　害4車追撞1傷...車頭慘成廢鐵

風雨終變小！台南農民急巡田　跌落溝渠慘遭溺斃

清潔婦景文科大後山採竹筍...慘跌落10米溪谷　大腿骨折獲救

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

彰化淹慘照常上班上課　王惠美臉書問候被罵翻

柴堅持颱風天散步興奮衝刺　爸暴雨中狂奔哀號求牠回家

謝凱蒂浮誇「拉琴」　身體後彎帶壞李多慧

巴黎奧運台灣膳食公寓曝光　選手村「國際區」超豪華

高虹安貪污判刑7年4月　柯文哲力挺上訴證明清白

花蓮女兒牆6樓墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

誇張！新莊大火消防清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍

無業男搶皮包踢鐵板！反被女駕駛奪刀　1hr後果園「全身泥」落網

屏東縣長治鄉長補選　無黨籍吳亮慶76票勝出

越區追緝竊盜！八德警拘票逮人...起出「名牌包+手錶」

獨／大樓淹水「800車滅頂」B1終抽乾　進口車「泥漿包車」畫面曝

快訊／機車上國道被攔檢！高雄男棄車急跳邊坡跑了　警全面緝捕中

國3斜張橋車禍！塑膠籃掉路中　害4車追撞1傷...車頭慘成廢鐵

風雨終變小！台南農民急巡田　跌落溝渠慘遭溺斃

清潔婦景文科大後山採竹筍...慘跌落10米溪谷　大腿骨折獲救

花蓮女兒牆6樓墜落「砸死護理師、兒重傷」！頂樓確認是違建

中南部血液庫存爆「急缺」警示！颱風豪雨狂炸　台中O型剩2.7天

菜瓜布「黃色海綿」不是用來洗碗的！日本3M公司曝真正用途

SJ銀赫紀念父親冥誕　「捐1億助待收養兒童」：托爸的福牽起緣分

快訊／19:21台灣東南部海域「規模5.4地震」　最大震度3級

凱米災後重建　台電台南及新營區處力拚已近全復電

快訊／南部海域19:21發生有感地震！預估震度3級以上

網酸女生「不胖硬說自己胖」很心機！　短今解背後心態：先下手為強

誇張！新莊大火消防清查無人傷亡　事隔12天卻發現男性焦屍

林嘉欣《愛情城事》失婚激戰阮經天　好友李心潔牽線：必須是她！

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

社會熱門新聞

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

趁保全上廁所　4女闖蘇花墜谷獲救

嘉義水上發現第3具浮屍！男趴臥防汛道路明顯死亡

收容所僅60人叫1200便當　里長喊冤

凱米過後馬上臨檢　台中警賺了個「美腿如雲」

人妻離婚不久懷孕產子！原來早被同事搞大肚子

阿嬤2度推孫到路中！來車嚇壞　社會處將介入處理

嘉義男徒步推車不慎跌落水溝　妻目睹卻救不回崩潰

高雄妹遭前男友脫衣性侵

高虹安貪污停職　發105字「感性文」後退群

獨／高雄大樓淹水「泥沙包車」畫面曝

即／留守阿里山車庫！林鐵班長返家途中被落石砸中亡

恐怖畫面曝！嘉義光華二號隧道遭土石流掩埋

更多熱門

相關新聞

男颱風天消失淡水河邊！3天後尋獲已死亡

男颱風天消失淡水河邊！3天後尋獲已死亡

台北市社子島有民眾25日報案，稱在島頭公園看到一名男子在淡水河邊突然消失，警消獲報後因颱風天無法打撈，於今（27）日早上10時許尋獲該名男子，不過男子已溺斃身亡，詳細原因仍待警方調查釐清。

颱風天民眾機車故障　台東警護送返家

颱風天民眾機車故障　台東警護送返家

金門稽查到港包裹　緝毒犬偵檢畫面曝

金門稽查到港包裹　緝毒犬偵檢畫面曝

有機農場種大麻　查扣市價6千萬成品

有機農場種大麻　查扣市價6千萬成品

即／日本醫院砍人！兇嫌逃逸中

即／日本醫院砍人！兇嫌逃逸中

關鍵字：

八德住宅竊盜警方拘票搜索票

讀者迴響

熱門新聞

旅客氣炸「行李等3小時」華航主管下跪　影響8航班！桃勤道歉了

華航地勤下跪！網喊肉搜「黑衣男超過分」　旅客還原現場

劉亞仁爆性侵「3男在場」！30歲受害男還原現場

地勤下跪！航空業炸鍋喊拒載　華航發信挺員工：無禮行為不能認同

全家開出千萬發票！8間幸運門市一次看

NHK美女主播奧運轉播「胸前一片肉色」嚇壞日網！

不斷更新／17地區「明放颱風假」　全台停班課一覽

29歲櫻花妹亂交趴「被8男睡沒錢拿」怒砍人

遊覽車闖紅燈　騎車婦遭輾斃

即／雲林落水10歲男童今晨尋獲！父悲痛緊抱遺體

中華台北進場　法主持人：就是熟知的台灣

六都首長颱風成績單　陳其邁好感度第2

20歲妹狂甩48公斤！親曝減重秘訣：沒跑過步

小吳、紀卜心二度道歉難滅火　網紅批：真難看

熱帶系統下周一進逼台灣「成颱機率曝」　明大雨襲2地

更多

最夯影音

更多

牙痛真的超級煩！愛雅邀請牙醫師教你快速舒緩秘訣！完整版

高雄百輛泡水機車塞爆車行！　師傅一早手沒停過：忙不過來

淹水 #特斯拉 開過去水波弄倒阿嬤的花！阿嬤氣尬爆粗口 #台南鹽水

高雄地下室水淹3樓高！800汽機車滅頂住戶崩潰

台南淹水見特斯拉「當船開」　居民嬤見車駛過：你看噴水！

熱門快報

預測金牌抽大獎

預測金牌抽大獎

即日起至8月11日止，天天預測，週週抽百項好禮， GoPro 、Switch 超過300個獎項等你拿！

超過5000個獎項等你抱回家

超過5000個獎項等你抱回家

現在打開新聞雲APP，看新聞、預測金牌、挑戰你的運動知識，就有機會獲得GoPro10、Switch Lite、萬元購物金等大獎！

全家新品美食大改造

全家新品美食大改造

「文里補習班」開課！開胃又營養的「泰式野菇握沙拉」，用全家沙拉就能輕鬆完成！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面