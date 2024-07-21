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男友喝迷客夏「尖銳碎片」吸進嘴　業者聲明道歉了

▲▼手搖飲喝到尖銳碎片「還好沒吞下去」　迷客夏道歉：碎片來自封膜機設備。＊（圖／翻攝自Threads）

▲男友迷客夏喝到「尖銳碎片」，業者聲明道歉了。（圖／翻攝自Threads）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友日前投訴，她19日在新店一間迷客夏買了一杯蜂蜜檸檬晶凍，不料男友喝幾口後從裡面吐出超尖銳的碎片，所幸沒有吞下去，否則後果恐不堪設想，事後店家調閱監視器，才發現是封膜機的碎片。對此，遭投訴的店家發布聲明，除了向受害客人道歉，也承諾所有該負責的、該檢討改善的，絕不推卸。

網友在Threads表示，她19日在新店一間迷客夏買了一杯蜂蜜檸檬晶凍，沒想到男友卻從飲料裡喝到一個塑膠碎片，碎片的長度大約2至3公分，外觀白色、形狀為長條柱狀，且上方斷點有明顯的尖銳處，讓她直呼「還好沒有吞下去，差一點沒把我嚇死」。

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原PO說，他們後來打電話跟店家反應，對方一直說「店裡沒有這種會碎在裡面的東西」，請他們隔天將東西拿去店裡，接著詢問是希望再做2杯飲料補償還是退費，「我也沒有想要怎樣的補償，就是覺得很危險，都已經喝到碎片了，難道我還敢繼續喝」。

對此，迷客夏新店安康店表示，針對客人反映喝到碎片，造成客人不好的體驗非常抱歉，經調閱監視器、檢視作業環境與機器設備後，發現碎片來自其中一台封膜機設備，查出機器有問題後已立即停用，後續2度致電客人，真心說明與致歉，「處理過程中，人員態度使客人感受不好，本店再次致歉，並承諾會加強溝通訓練；客人權益部分也會負起全責絕不推卸，亦願意接受總部懲處」。

迷客夏新店安康店說，在跟總部討論後，確立改善行動：問題設備的廠商會到店檢驗與維修；並於今日暫停營業，進行全面檢視，且總部將派專人到店督導，在確保調飲環境無食安疑慮後方始營運，「最後，再次向客人表示抱歉，也感謝客人與各方的監督與指教，讓我們有機會對門市管理改進，並再次進行教育訓練」。

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