離島海運停航4天「明逐步恢復正常」　航港局：視需要增開航班

▲離島交通船受颱風和外圍環流影響停航，明天起將陸續恢復正常。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者李姿慧／台北報導

凱米颱風影響，離島海運停航4天，航港局表示，明(28)日起，離島海運航線將逐步恢復正常，航港局將積極協調航商，視需要增開航班協助疏運。

受颱風外圍環流影響，今(27)日基隆馬祖航線、高雄馬公航線、布袋馬公航線及小琉球航線仍因局部海象不佳停航，航港局表示，隨著離島海象趨穩，明(28)日除布馬航線外，其餘離島海運航線將恢復開航，航港局也將協調業者視旅客訂位及現場旅運狀況機動加開航班疏運滯留旅客。

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其中馬祖航線部分，今(27)日因陣風超過9級、浪高超過3公尺，基隆馬祖航線停航。明(28)日陣風未超過9級，預估開航1航次。下周航班皆可正常開航。

高雄馬公航線澎湖輪將於明(28)日恢復正常開航，28、29日均開航一往返航次，單向可搭載600人。布袋馬公航線今明2日因馬公附近海域風浪有增強情形，風力達七級以上，仍逾布袋船舶開航標準，今明2日停航，但下周一、二海象有轉好趨勢，有機會復航。

小琉球航線方面，今(27)日東琉線、鹽琉線皆停航；明(28)日皆可全面恢復正常開航，並將視現場旅客狀況機動加班。東部航線部分，綠島航線目前已恢復正常開航；蘭嶼航線部分，考量今(27)日上午蘭嶼地區海象不佳，部分航班停航，明(28)日應可正常開航，將視當時海象情況適時開航。

另小三通航線，今(27)日金門-五通航線已恢復正常開航、金門-石井航線受泉州港口因颱風海象管制影響停航2航次；明(28)日金門-五通及金門-石井航線皆正常開航。

航港局表示，將視海象狀況許可持續協調各航線航商增加航班疏運，同時呼籲民眾注意各家航商航班公告資訊，並多加運用海運航班，以利行程規劃及加速返臺。