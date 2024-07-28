曝見高虹安第一印象　李正皓：走到這步「大人」要負很大責任

▲高虹安一審被判有罪。（圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

新竹前市長高虹安因「詐領助理費」一審被判有罪，處7年4個月，褫奪公權4年並停職市長職務。政治評論員李正皓27日在臉書發文回顧自己對高虹安的第一印象，並表示她會走到如今這一步，「郭台銘、柯文哲這兩位大人要負很大的責任」。

李正皓說高虹安被判刑，他本身沒有太多開心的情緒，反而想到的是2019年在郭台銘家裡第一次看高虹安的場景，對她的第一印象是「安靜、乖巧」；如今她會走到這一步，李正皓認為，「大人要負很大的責任」。

李正皓表示，高虹安原本可以安穩地當一輩子的工程師，但2019年郭台銘和2022年柯文哲都為了布局自己的總統夢，分別把高虹安放到民眾黨不分區安全名單與新竹市長選戰之中。

▲李正皓認為高虹安走到今天這步田地，郭台銘、柯文哲要負很大責任。（資料照／記者屠惠剛攝）



如此布局對高來說是一步登天，但李正皓也說，這些大人從未將政治「規矩」好好告訴高虹安，甚至事件爆發了，還各自為了自身利益建議高「死撐做無罪抗辯」。罪證確鑿的案件卻做無罪抗辯，這是最蠢的訴訟策略，不僅沒了減刑輕判的空間，還換來極大重判風險，「但這些大人不在乎，反正進去蹲的不是自己」，只在乎選舉過程中高若認罪就會影響選情。

李正皓進一步分享對高虹安的側面觀察，他說儘管對這人不熟悉，卻能感受到她對錢很計較，「每個人都愛錢，我也愛錢，但對錢計較，絕對是政治人物的大忌。愛錢與計較錢是兩回事，高虹安今天會因為十一萬而被重判七年四個月，原因就是因為對錢太計較。」

李正皓指出，高虹安第一死穴就是「對錢太計較」，第二死穴則是「想要過好日子」，才會豪不避諱開豪車、住豪宅，怎麼可能不翻船。一審宣判有罪後，「高虹安的上流生活將正式畫下句點」，接下來最煎熬的時間不是入獄，而是入獄前的每個日夜，以及出獄後的生活該如何持續，這些事，「從來都沒有人好好地跟高虹安說過吧」。