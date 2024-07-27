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「玉山學者計畫」6成集中理工領域　藍智庫憂社科人文成弱勢

▲教育部大門。（圖／記者楊惠琪攝）

▲教育部。（圖／記者楊惠琪攝）

記者崔至雲／台北報導

近日教育部宣布，113年「玉山學者計畫」通過55件，為歷年最高，通過率達4成5為歷年次高，亦有3名玉山學者獲得外加年薪500萬元。對此，國家政策研究基金會教文體育組召集人陳學聖表示，該計畫歷年聘用學者近六成集中於理工領域，人文與藝術領域則僅佔4.2％，可能使我國較為弱勢的人文、藝術及社會科學領域處境更困難，教育部應適度平衡領域人才占比。

由教育部的資料可見，「玉山學者計畫」自107年上路，至113年為止，共聘用306名「玉山學者」與「玉山青年學者」。在六類學術領域中，以工學110名為最多，理學69名次之，兩者合計共179名，占比達58.5%，將近六成。第三則為生命科學及農學共45名，占比14.7％。

而人數最少的三個領域，分別是社會科學38名、醫學31名及人文與藝術13名，占比分別為12.4％、10.1％及4.2％，三者合計82名，占比僅有26.7％，還不到工學與理學合計數的二分之一，落差極大。

陳學聖表示，「玉山學者計畫」的出發點，是為了協助各大專校院延攬國際頂尖人才，透過提供符合國際競爭的薪資待遇，吸引國際人才來臺任教，並未設定優先延攬聘用的領域。但在目前的措施下，卻可能導致我國人文社會科學及藝術領域的處境，更加弱勢。

陳學聖呼籲，教育部應強化人文社會科學、藝術及醫學領域學者申請「玉山學者計畫」的誘因，並以相關配套適度提高其占比，以落實該計畫所設定的，「協助各大專校院延攬國際頂尖人才」，以及「讓國際人才的學術能量在臺灣學術環境扎根，並提升我國高等教育的國際影響力」等目標。
 

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