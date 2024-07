奧運最糗出包「五環旗掛反」台上沒人發現　尷尬畫面全球放送

記者吳美依/綜合報導

巴黎奧運於當地時間26日晚間7時30分正式登場,但萬眾矚目的開幕式卻頻頻出包。在升旗環節,五環旗甚至被「掛反了」,儘管當時台上似乎無人察覺,卻已經被直播放送出去。

▲巴黎奧運開幕式,五環旗掛反了,台上似乎無人察覺。(圖/路透)



根據直播畫面,騎著「金屬馬匹」、身穿盔甲的女士官伊瑟特(Floriane Issert)披著奧運會旗,沿著塞納河畔奔馳,並且把會旗交給升旗手。但仔細一看,正在冉冉上升的「五環」位置卻不太對勁,原來是整個旗面上下顛倒了。

Oh god is the flag upside down? pic.twitter.com/MSl0RradEe