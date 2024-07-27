奧運最糗出包「五環旗掛反」台上沒人發現　尷尬畫面全球放送

記者吳美依／綜合報導

巴黎奧運於當地時間26日晚間7時30分正式登場，但萬眾矚目的開幕式卻頻頻出包。在升旗環節，五環旗甚至被「掛反了」，儘管當時台上似乎無人察覺，卻已經被直播放送出去。

▲巴黎奧運開幕式，五環旗掛反了，台上似乎無人察覺。（圖／路透）



根據直播畫面，騎著「金屬馬匹」、身穿盔甲的女士官伊瑟特（Floriane Issert）披著奧運會旗，沿著塞納河畔奔馳，並且把會旗交給升旗手。但仔細一看，正在冉冉上升的「五環」位置卻不太對勁，原來是整個旗面上下顛倒了。

Oh god is the flag upside down? pic.twitter.com/MSl0RradEe — Scott Bryan (@scottygb) July 26, 2024

除了奧運五環旗掛反，開幕式也鬧出其他烏龍，包括南韓隊被誤稱為北韓隊，表演舞者動作太激烈而露出睪丸等。不過，台灣隊入場時，主持人還特別解釋，中華台北「就是我們熟知的台灣」。

今年奧運開幕式在塞納河上登場，全程歷時3.5小時，85艘船載著來自205國的近7000名運動員出席，雖然現場降下大雨，場面依然壯觀。

開幕式由導演喬里（Thomas Jolly）擔任藝術總監，除了各國代表隊的進場之外，席琳狄翁和女神卡卡的表演，也成為另外亮點。