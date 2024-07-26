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澳26歲女模自爆「有2條陰道」！　出生時下體只有1個洞

▲▼澳26歲女模自爆「有2條陰道」！　出生時下體只有1個洞。（圖／IG／anjachristoffersen）

▲安雅有2條陰道、2個子宮。（圖／IG／anjachristoffersen，下同）

記者王佩翊／編譯

澳洲一名模特兒患有先天性罕見疾病「VACTERL聯合畸形」（VACTERL syndrome），雖然沒有明顯四肢缺陷，但是出生時有2條陰道，且陰道、尿道以及肛門都連接到同一個開口。她直言，自己出生5小時後就接受第一次手術，一直到5歲前都是在醫院度過，因為必須不斷接受各種手術與治療。

根據《澳洲新聞網》報導，來自陽光海岸的26歲女模特兒安雅（Anja Christoffersen）擁有姣好身材，更曾在阿姆斯特丹時裝周走秀。但是她日前卻在TikTok上揭露，自己罹患一種罕見的先天性疾病，因此終身都將與它共存，生活也經歷種種挑戰。

▲▼澳26歲女模自爆「有2條陰道」！　出生時下體只有1個洞。（圖／IG／anjachristoffersen）

安雅出生隨即被診斷出患有「VACTERL聯合畸形」，這是一種在胚胎發育早期就出現的先天性複雜缺陷。罹患此種疾病的人可能會有脊椎異常、肛門異常、心臟問題、氣管食道問題、腎臟異常及四肢異常。

這種疾病在全球每1萬到4萬名新生兒中會有1例，而具體原因仍不可知。安雅的情況較為特殊，她沒有四肢缺陷，但出生時有2條陰道，但卻沒有肛門。正常女性出生時，下體會有3個開口，分別是尿道口、陰道口以及肛門，但是她的尿道、2條陰道以及直腸卻都連在1個開口裡。她直言，她的情況非常罕見，每5萬名新生兒中僅有1例。

▲▼澳26歲女模自爆「有2條陰道」！　出生時下體只有1個洞。（圖／IG／anjachristoffersen）

安雅在TikTok上公開這件事，但她也強調，儘管已經與這項疾病共存26年，要公開描述這件事，對她而言仍然很困難。她說，自己在出生5小時後就接受了第一次手術，醫師替她做了新的結腸造口和膀胱造口，以便排出體內廢物。

她在7個月大時再度接受骨盆重建手術，而這項「重大手術」讓她首次擁有了所需的3個開口，但也給她的生活帶來了許多後遺症。

此外，她出生時食道連接到氣管，為了修復這個問題接受多次手術，卻也因此留下無法正常進食的後遺症。她直言，「我其實不能吞咽，因為食道沒有任何收縮功能，吃喝對我來說只能依靠重力。」

她沒有括約肌，也沒有神經或肌肉能告訴她何時想要排便。不僅如此，由於她有2個陰道、2個子宮，一旦懷孕，將會面臨嚴峻的生育挑戰。

@anjachristoffersen What’s the strangest thing that you were born without? I’ll start… #rarediseaseawareness #disability #vacterl #fyp ♬ The Journey - Sol Rising

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