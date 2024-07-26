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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

想國會改革「先開除顏寬恒」　苗博雅酸藍營：地方派系是最高道德守則

▲▼苗博雅在5/24現身立法院場外。（圖／記者湯興漢攝）

▲社民黨台北市議員苗博雅。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者歐承翰／台北報導

國民黨立委顏寬恒遭控涉及房屋假買賣、竊佔國土和詐領助理費等案，今（26）日一審重刑共判8年4個月，判決出爐後，國民黨表示，支持他上訴捍衛清白。對此，台北市議員苗博雅狠酸，地方派系和選票就是國民黨的最高道德守則，若是國民黨想要國會改革，應先開除顏寬恒，讓民眾看見決心。

苗博雅26日於政論節目《前進新台灣》表示，顏寬恒的案件若要被黨紀處分還言之過早，因為國民黨需三審定讞才會黨紀處理，而顏的案件如今才於一審階段，未來還有二和三審，再戰10年都沒有問題。她認為，「上了這條船，要沉一起沉，要浮一起浮」，國民黨現在的角度就是與顏寬恒同舟到底。

苗博雅直言，「地方派系和選票」就是國民黨最高的道德守則，因為顏寬恒能夠帶來選票，所以國民黨繼續擁抱他，國民黨的道德標準向來如此，曾經有罪被關出來的傅崐萁也能擔任立院黨團總召。

苗博雅痛批，顏家長年都沒有學習到「法律」的紅線不該踩。至於為什麼他們不去學習法律？因為他們知道地方派系跟國民黨結合起來就是當選的保證，過去選舉過程中，大家檢視顏寬恒，其實他的過往放到一般政治人物身上，是會讓人沒辦法在政壇混下去，但他是地方派系指定的接班人，所以他能一路戰到底。

苗博雅說，國民黨和地方派系共榮共存，這就是台灣民眾最深惡痛絕的「黑、金、權共存結構」，而立法院現在也沒有對此改革，反而是立法圖利立委，給立委更大的權力，打著改革的旗號給這種人更大的權利。

苗博雅質疑，顏寬恒一個貪污有罪的立委還能繼續質詢法務部和司法院？下會期立法院要開始審預算，這些有罪之身會不會透過這樣的機會再為難？立法院修法自肥，把職權擴大到不只對政府，還能到一般人和企業，這就是給不肖立委一張勒索企業的門票，未來他們勒索企業更是得心應手，若是國民黨想改革應先將顏寬恒開除，讓大家看見決心。

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