凱米毀校園「361校災損7766萬元」　南投水里國中損失千萬最慘

▲全台校園361校災損近8千萬，68校在台南。圖為白河、後壁淹水嚴重，淹水位有深達2米左右，警消救援都需搭救生艇。（圖／記者林東良翻攝）

記者許敏溶／台北報導

凱米颱風中心登陸加上引進西南氣流重創台灣。根據教育部校安中心統計全台學校損失資料，截至今（26日）下午3時為止，受災學校為361所，其中68校在台南市，而全台校園災損達7766萬元，單一學校受損金額最高為南投水里國中1020萬元。

受凱米颱風與引進西南氣流影響，各地災情陸續傳出。根據教育部校安中心統計資料，截至今天下午3時止，因凱米颱風造成各受災學校初估計361校，比昨天38校增加323校，損失金額達7766萬餘元，也遠高於昨天首次統計的484萬餘元。

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教育部表示，若以校數區分，台南市68校最多，其次為高雄市41校、彰化縣39校。若以縣市損失金額來區分，台南市1396.5萬元最多，其次為南投縣1306.2萬元、屏東縣1222萬元。

若以學校來區分，教育部表示，南投縣立水里國中因操場旁土石流，造成擋土牆和排水系統毀損，土石坍方約1000立方米，加上大樹倒塌壓毀操場看台上遮陽鐵架，以及教學大樓及巨人球場樹木倒塌，損失約1020萬。

其次是彰化縣二林工商，因圖書館地下室淹水、女宿舍2至3樓輕鋼架掉落，加上管線漏水與男宿遮雨棚破損，損失約410萬元。台南市五王國小因樹木倒塌與屋頂防漏破損，損失約350萬元。

教育部說明，上述數字為粗估金額，等災後復原時，學校再依確切評估災損金額填報在教育部校安通報系統，請各教育主管機關掌握確認，彙整正確災損金額陳報行政院。