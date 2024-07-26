凱米釀災多艘外籍貨輪擱淺9人落海　今尋獲第4名生還者79人擱淺待援

▲強颱凱米造成多艘外籍貨輪擱淺，其中1艘沉沒9人失蹤。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者杜冠霖／台北報導

凱米颱風來襲造成海象不佳，多艘貨輪在台灣周邊海域擱淺，已知1艘坦尚尼亞籍「FU-SHUN」輪疑似於外海沉沒，其餘5艘貨輪人船均安，然而，直到今天清晨浪高仍達5公尺、風力達到8-9級、陣風甚至高達11級，救援困難。海委會主委管碧玲今（26日）表示，已找到第4名生還者、另接「蘇菲亞」船9人平安下船，海上還有失蹤5人、擱淺待救79人，救援工作還沒結束，海巡署、國搜中心、航港局、空勤總隊、海保署，所有單位，繼續努力中。

▲福（富）順、蘇菲亞等6艘貨輪擱淺（遇險）示意圖。（圖／海委會提供）

24日下午，海巡署獲報，多哥籍貨輪「SOPFIA」（中譯名「蘇菲亞」）於台南安平港外海擱淺，所幸人船平安，但由於風浪過大，只能在原地待救。

管碧玲表示，凱米颱風破了107年熱帶低氣壓襲台時，造成7艘貨輪、1艘遊艇擱淺的紀錄。這次在安平港、高雄港、大鵬灣周邊海域，總共造成1艘貨輪沈沒、8艘貨輪擱淺。昨日，已經找到第4名生還者，今晨仍有5人失蹤、88人在擱淺的船上待救。

管碧玲說明，今天清晨，海巡署就三船齊發，出海再頂浪馳援，分別是5點15分10089緊急出勤、5點40分10093緊急出勤、7點10分巡護七號出港。無奈艦船艇頂著5公尺高的浪、8-9級、陣風11級的風，攻到離船只剩一浬，還是頂不過去。

管表示，還好今天早上7點36分，多哥籍「蘇菲亞」貨輪上的9名緬甸籍船員，全數沿著繩梯，由海巡署第11岸巡隊興達安檢所的同仁，用繩索接引他們平安抵達黃金海岸陸地。海上還有失蹤5人、擱淺待救79人，救援工作還沒結束，海巡署、國搜中心、航港局、空勤總隊、海保署，所有單位，繼續努力中。