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颱風天超商優惠懶人包！泡麵民生品「買1送1」　微波小吃2件更省

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

▲颱風天就近補貨，全家推出「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃，2件88折。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

颱風天就近補貨！凱米持續增強，全台25日停班停課，便利商店也針對防颱補給物資推出折扣，《ETtoday新聞雲》整理超商優惠懶人包，方便民眾附近就能採買。其中全家祭出大瓶水特價，還有指定米、泡麵買1送1，袋裝小吃2件88折、麵包牛奶也有組合價。7-11也有多款泡麵、飲料、冷凍微波食品、桶裝水等特價。

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

▲凱米持續影響，全家針對颱風天需求高的大瓶水等商品提高備貨量。（圖／業者提供）

★全家便利商店

全家根據過往經驗，針對颱風天需求高的大瓶水、家庭號土司、微波食品、泡麵、零食、電池、雨具等，提高備貨量，並推出優惠。

1、即日起至8/6，FamiCollection天然水(2.2L)、鹼性離子水(1385ml)，任選2件特價50元。

2、 即日起至8/6，匠土司厚切醇乳香土司、醇乳香土司、新纖麥土司、原味覺土司4款家庭號土司或絲滑奶油餐包任1件，搭購林鳳營全脂／低脂鮮乳 (338ml) 2瓶，組合價99元。

3、 即日起至8/20，三好米花東米 (1.5KG)、天然米食珍藏壽司米 (1.5KG)買1送1。

4、颱風必備泡麵，即日起至8/20，花月嵐大蒜拳骨拉麵 (袋裝)、大蒜拳骨激辣拉麵、SAKImoto奇本柚子胡椒湯麵、洪師父至尊三寶牛肉碗麵，任選「第2件6折」。即日起至7/28，農心爽口海鮮味烏龍麵買1送1。

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

▲颱風必備泡麵，即日起至7/28，全家推出「農心爽口海鮮味烏龍麵」買1送1。（圖／業者提供）

5、愛之味鮮味脆瓜、愛之味土豆麵筋、大茂黑瓜等指定罐頭商品，任選2件79折優惠。

6、 即日起至8/20，「媽媽煮藝」逾20款指定袋裝小吃（含冷凍、冷藏炸物、烤物、滷味系列），包含明星商品美式香辣雞球、經典黃金腿條、紐澳良辣味烤翅等，任2件88折。

7、 玉美、鄰鄉良食39元葉菜類商品，任選3件100元。

8、 電商平台「全家行動購」同步規劃線上防颱專區，包含箱購瓶裝水、泡麵、調理包與行動電源等必需品同步優惠，消費者可選定鄰近全家店舖就近取貨。

★7-ELEVEN

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN因應颱風天補給需求，全台逾7000門市即日起至7/28推出多種優惠。（圖／業者提供）

7-ELEVEN因應颱風天補給需求，全台逾7000門市即日起至7/28，購買指定CITY系列飲品、冷藏飲料、常溫飲料、泡麵、零食、糖果、冷凍品、冰品、啤酒、健美保健、甜點、寵物等12大類別指定商品，憑icash 2.0、icash Pay、OPEN錢包，可享單筆全額支付滿222元立折22元，滿999元立折110元，單筆最高立折上限550元。

1、門市優惠方面，統一H2O純水1500ml兩瓶39元、PH9.0 鹼性離子水「第2瓶5折」。

2、指定電池同價位任選「買1送1」。

3、指定袋裝杯罐零食，任選2件79折、4件75折。

4、來一客指定泡麵3入促銷價65元、指定進口泡麵「第2件6折」，農心辛辣白菜風味杯麵「買2送1」。

5、「御料小館」冷凍食品2入95折、4入88折，TOMMI米漢堡任選2件9折。冷藏小點指定配菜、湯品第2件6折。

6、波蜜元氣美茶-亮妍紅烏龍500ml「買1送1」，CITY TEA 英式紅茶、冰戀雪捲冰淇淋-牛奶風味同品項「買2送1」。

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

▲7-11指定電池同價位任選「買1送1」。（圖／業者提供）

★OKmart

OKmart提高民生物資備貨量，各門市已加強存貨控制。特別是在麵包、泡麵、速食、罐頭食品、餅乾、礦泉水、煙、酒、電池、手電筒、拖鞋、雨衣、毛巾等防颱民生用品上，加強長效食物以及生活備品的存貨，並推出會員優惠組合。

即日起至7/26，原味本舖青草茶600ml /冬瓜茶600ml 2件39元，門市同時備足大容量水飲「悅氏礦泉水6L」單件70元，讓消費者在家安心防颱。

▲OKmart 提高民生物資備貨量。（圖／業者提供）

★萊爾富

萊爾富即日起至7/28推出優惠，包括：

1、冰檸檬氣泡抹式咖啡，原價50元，特價49元。

2、台灣香蕉，原價20元，特價15元。

3、黑松茶花一番煎茶，原價25元，買1送1。

4、Red Bull紅牛能量飲，原價65元，特價第二件5折。

5、飲冰室極品 烏龍奶茶400ml，原價25元/件，買3送1。

6、Gery芝莉捲心酥(重起士/黑巧克力)，原價59元/件，買1送1。

7、Nabati威化餅168g(巧克力/起司)，原價39元/件，買1送1。

8、黑雷神心動草莓巧克力風味餅乾，原價32元/件，特價5元。

9、農心辛辣白菜風味麵(包)，原價49元/件，買1送1。

10、蘇菲超熟睡(彈力/草本抑菌/超薄棉柔)，原價99元/件，任選3包139元。

▲▼颱風天就近補貨，超商推出泡麵、微波小吃、零食、民生物品優惠，（圖／業者提供）

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