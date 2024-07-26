這樣要上班？彰化淹水慘重畫面曝　議員砲轟：王惠美出來看

▲路面淹水，民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

「凱米」颱風遠離，但挾帶的西南氣流仍造成彰化縣淹水災情慘重，由於彰化縣今天（26日）上班上課，還有人要趕上班分不清路面，栽進農田，縣議員賴清美今天在和美地區勘災發現淹水未退，且還有風雨，民眾都要起大早冒著風雨上班，怒轟縣政府不知苦民所苦，還要「王惠美自己來看看，這樣還要上班上課？」

依據中央氣象署統計，彰化累積雨量以竹塘鄉累積500毫米最多，大城鄉有478毫米，二林鎮也有424毫米，大雨也造成大城鄉濁水溪土堤潰堤，公所緊急發布撤離6村4322村民，芳苑、二林鄉鎮淹水、停電更是嚴重。

賴清美今天上午到和美、伸港與線西等鄉鎮勘災，沿路發現淹水災情，自己也泡在水中，聽到正要趕著上班的民眾抱怨連連，居民反映家裡都泡水，今天還得花時間整理，沒想到縣府不放颱風假，「實在沒人性」。

▲路面淹水民眾分不清栽進排水溝。（圖／民眾提供）

賴清美指出，縣府今天不放颱風假，和美伸港及線西、鹿港及二林4鄉鎮等地區的居民罵死了，今天早上除了鹿和路五段、彰草路、番仔溝等路段簡直淹成一片汪洋，農地和水溝也都淹了，水全部滿溢，又逢大雨與大潮，水根本無法宣洩，沿海地區到處滿目瘡痍，警消也疲於奔命，「縣長難道沒看到民眾已經面臨生命安全嗎」。

賴清美砲轟縣政府「不知苦民所苦」，彰化縣多處嚴重淹水，儘管今天風雨變小，「難道不用花時間整理家園嗎？」她還要縣長「自己出來看看，這樣僅只是零星積水，淹水種麼嚴重，這樣還能出門上班」。