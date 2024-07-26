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社會 社會焦點 保障人權

彰化還有一半泡水裡！一樓變「游泳池」慘跳水　心痛受災畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

凱米颱風挾帶驚人雨量，彰化沿海鄉鎮又逢大潮、淹水災情慘重，彰化市昨天6點到9點3個小時內下高達161毫米的豪大雨，雨量至今尚未停歇，不僅淹水、路樹倒塌、超過3萬6000戶停電，二林鎮水深到胸部、鹿港至今積水未退，淹進透天厝一樓，民眾無奈跳下水游泳，表示「無言以對」，由於今天上班上課，縣長王惠美被罵翻，今天出席活動不多做回應，僅表示，「大家一起努力」。

▲鹿港頂番婆淹水民眾跳水游泳。（圖／黃小姐提供）

▲鹿港頂番婆淹水民眾跳水游泳。（圖／黃小姐提供）

▲鹿港頂番婆淹水民眾跳水游泳。（圖／黃小姐提供）

▲鹿港住家全泡水。（圖／翻攝自鹿港小鎮）

彰化沿海二林4鄉鎮、和美、伸港、線西，鹿港、埔鹽、溪湖、秀水及福興等地區全淹成一片汪洋大海，二林鎮水深到胸部，民眾受困在屋內，消防人員及里長，動用橡皮艇將災民救出，險象環生，而在鹿港除了老街積水、從未淹水的頂番婆也積到半個人高，屋內家具、車輛、沙發全泡在水中，積水一整夜未退，有民眾超無奈，只好跳下水在屋內及屋外游泳，將影片PO上網，希望外界能感受彰化鹿港民眾的無奈與痛苦。

▲路面淹水民眾冒險涉水上班。（圖／賴清美提供）

▲路面淹成汪洋大海。（圖／民眾提供）

該段影片引發網友關注「很難想像在台灣」、「連老街都淹了」、「真的超誇張」，到底要怎麼上班？」、「彰化一半都泡在水裡了」，甚至有網友說「水很髒不要拿生命開玩笑」。

黃小姐說，這是在鹿港頂番婆，她還是第一次遇到淹水，淹到大腿以上，家具全泡在水裡，而且積水一整夜，到上午水漸漸的退去，現在面臨要整理家園，縣府還宣布要上班上課，真的「無言以對」。

▲颱風凱米帶來強烈降雨，鹿港天后宮廟埕淹水（圖／民眾提供）

▲颱風凱米帶來強烈降雨，鹿港天后宮廟埕淹水（圖／民眾提供）

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