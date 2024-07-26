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奧運開幕剩12hrs！火辣大嫂團「7嬌點」搶先看　有人是名模和設計師

▲▼奧運會的「大嫂團」非常吸睛。（組圖／翻攝自IG）

▲奧運會的「大嫂團」非常吸睛。（組圖／翻攝自IG）

記者葉睿涵／編譯

四年一度的奧運即將在台北時間27日凌晨1點半揭幕，各國體育好手近日也齊聚巴黎，摩拳擦掌準備爭奪奧運金牌。然而，吸引了鎂光燈的除了這些體育明星外，還有這些選手們被稱為「大嫂團」的妻子們。

1. 英格蘭德爾（Desire Inglander）

24歲的瑞典飛人杜普蘭蒂斯（Armand Duplantis）被譽為是史上最偉大的撐竿跳運動員之一，他過去曾5度刷新世界紀錄，但勤於訓練的他，個人生活也同樣美滿。這名體育健將自2020年開始，就一直與瑞典名模英格蘭德爾約會。而與伊斯坦堡和倫敦經紀公司Voce簽訂合約的英格蘭德爾，每每露面時都會穿著普拉達（PRADA）和迪奧（DIOR）的服裝，看起來十分時髦。最近取得傳播學位的英格蘭德爾，剛剛登上了Vogue雜誌，並在網上擁有大量粉絲。

2. 布琳森（Savannah James）

布琳森作為在NBA樹立無數紀錄的詹皇（LeBron James）妻子，可以說是所有籃球運動員妻子中的「女族長」。她與詹皇在2013年結婚後，就一直充當丈夫事業上的堅強後盾，2人還共同育有3個孩子。儘管布琳森一直都很低調，但她最近在網上展開了自己的podcast《Everybody’s Crazy》，罕見地走到鎂光燈下。

3. 費列羅（Maria Emilia Ferrero）

阿根廷有著「小蜘蛛」之稱的球星艾瓦雷茲（Julian Alvarez）在十多年前便與費列羅開始交往。儘管2人中間一度分手，但後來重燃愛火，如今的感情十分穩定。報導稱，費列羅過去曾在艾瓦雷茲的家鄉當過體育老師，還是一名曲棍球愛好者。隨著艾瓦雷茲轉而為曼城效力，她也跟隨男友一起來到英國定居。

4. 凱蒂（Kitesy Martin Lefort）

38歲的凱蒂是非裔法國擊劍選手萊福特（Enzo Lefort）的妻子，他們2人共育有一名女兒。儘管丈夫已獲得4次歐洲團體冠軍和2次個人世界冠軍，但才華洋溢的凱蒂也絲毫不遜色。這位設計師創立了Kitesy Martin工作室，在巴黎製作客製化珠寶，過去還曾為巴黎世家（Balenciaga）、寶曼（Balmain），以及拉科斯特（Lacoste）工作。

5. 希克頓（Leah Hickton）

希克頓是英國31歲「體操王子」韋洛克（Max Whitlock）的妻子。她過去也曾是體操運動員，12歲時與韋洛克在南埃塞克斯體操俱樂部相識。2017年，希克頓與青梅竹馬的韋洛克結婚後，在2019年迎來女兒Willow。

6. 梅根（Meghan Dressel）

梅根是美國7屆金牌泳將德萊賽爾（Caeleb Dressel）的妻子，她過去也曾是游泳運動員，還曾2次獲得佛州100公尺蛙泳冠軍。不過，梅根在大二時放棄游泳，專注於學業，現在是一名兒童諮商師，並與德萊賽爾育有一個兒子。

7. 布麗姬特（Bridget Konttinen）

布麗姬特是美國游泳健將墨菲（Ryan Murphy）的妻子。她過去曾是金熊隊的賽艇手，並於2016年與墨菲在加州大學相識。布麗姬特現在從事創意內容製作，並曾負責耐吉（Nike）和Allbirds等計畫。

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