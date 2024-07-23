猛撞片！貨車路口搶快與左轉公車對撞　駕駛一度昏迷

記者邱中岳／台北報導

北市1台小貨車23日上午11時許行經忠孝西路2段往忠孝橋方向，經西寧北路口時與下忠孝橋左轉的公車發生碰撞，導致貨車左前車頭幾乎全毀，貨車駕駛傷勢較為嚴重，雙腳骨折、頭部撕裂傷，一度陷入昏迷，經過搶救後恢復意識，當時碰撞的監視器畫面也隨之曝光。

警方調查，69歲的李姓小貨車司機，上午11時許開車行經北市忠孝西路2段往忠孝橋方向行駛，行經西寧北路時，疑因闖紅燈，與正準備下忠孝橋左轉西寧北路、由49歲李姓司機駕駛的公車發生碰撞，小貨車左前車頭當場撞爛，2車擋風玻璃都碎裂。

▲公車下忠孝橋左轉西寧南路，與直行的貨車發生碰撞。(圖／記者邱中岳翻攝）

警消到場後將全數人等撤離，李姓公車司機以及車上乘客均無明顯傷勢，僅公車司機腳部痠痛，但是貨車司機就相對嚴重，雙腳骨折、頭部也有撕裂傷，且一度昏迷送往台大醫院急救，所幸恢復意識，目前仍在醫院觀察治療。

▲貨車與左轉的公車發生碰撞，導致貨車車頭幾乎全毀。(圖／記者邱中岳翻攝）

警方對2駕駛進行酒測，酒測值均為0；後續調閱監視器，發現小貨車在上忠孝橋前的西寧南路口，疑似加速想穿越路口，導致未注意號誌燈，才會與左轉的公車發生碰撞，警方將進一步釐清相關肇責。