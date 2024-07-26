凱米減弱變瘦！前腳剛走「又有熱帶擾動發展」　可能撲台時間曝

▲凱米颱風暴風圈目前仍籠罩台灣部分縣市。（圖／中央氣象署，下同）

記者閔文昱／台北報導

凱米颱風逐漸遠離，不過因暴風圈仍籠罩金門、馬祖、澎湖以及桃園至彰化地區，因此中央氣象署持續針對凱米颱風發布海上及陸上颱風警報，預估清晨解除陸警。對此，氣象粉專提醒，目前菲律賓東南方還有另一個熱帶擾動95W正在發展，預估在下周二、三左右就會抵達台灣附近。

根據氣象署資訊，凱米颱風25日23時的中心位置在北緯 25.5 度，東經 118.9 度，即在馬祖的西南方約 130 公里之處，以每小時16公里速度，向北北西進行，近中心最大風速每秒 28 公尺（約每小時 101 公里），相當於 10 級風，瞬間最大陣風每秒 35 公尺（約每小時 126 公里），相當於 12 級風，7級風平均暴風半徑220公里。

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▲台灣未來降雨預報。

氣象署播報員謝佩芸表示，凱米颱風中心目前已經進入中國陸地，強度略為減弱，暴風圈從250公里縮小到220公里，但25日晚至26日清晨受颱風或其外圍環流影響，仍有持續性的強降雨，各地有局部大雨或豪雨，其中苗栗以南、南投地區及新竹、台東山區有局部大豪雨或超大豪雨的機率。

謝佩芸提醒，26日上半天起颱風暴風圈將脫離台灣上空，風雨將會稍減弱，不過仍受到颱風外圍環流及西南風影響，各地有局部陣雨或雷雨的天氣，其中苗栗以南地區及東南部山區降雨較持續並有大雨或豪雨，東半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，由於連日降雨須留意崩坍、落石等危險，外出請務必注意自身安全。

除此之外，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，目前在菲律賓東南方還有另一個熱帶擾動95W正在發展，綜合歐美德及幾個AI模式，大致都認為95W將沿著太平洋高壓邊緣往西北移動，預估在下周二、三（30、31日）左右抵達台灣附近。

颱風論壇分析，由於目前菲律賓東方垂直風切頗強，海溫雖高，但整體環境其實不利颱風發展，因此95W成為颱風的機率只有中等，抵達台灣附近時強度頂多熱帶低壓或輕度颱風。不過颱風論壇也強調，目前預報仍有變數，現在就問對天氣的影響還太早，再觀察2到3天會比較明朗。

▼菲律賓東南方又有熱帶擾動發展。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）