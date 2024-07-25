網傳仁愛路樹木傾倒假消息　北市喊話「勿以訛傳訛」：2015年舊照

▲網路謠傳此圖為2024年7月凱米颱風造成的仁愛路狀況，台北市公園處澄清，此為蘇迪勒颱風造成，並非此次凱米颱風現狀。（圖／台北市公園處提供）

記者袁茵／台北報導

凱米是繼強颱尼伯特以後，8年以來首個登陸台灣的強烈颱風，加上全台多縣市連續2天放假，引發熱烈討論，但網路上也出現不少假消息。台北市公園處25日澄清，今網路出現一張聲稱是仁愛路狀況的哏圖，照片顯示樹木傾倒蓋滿地面，造成民眾轉發，但該為2015年蘇迪勒颱風災情舊照，並非凱米實際狀況，請民眾勿以訛傳訛。

台北市公園處25日表示，今天網路突然出現一張仁愛路的梗圖，顯示樹木傾倒蓋滿地面，許多人也不明究理留言或轉發；工務局公園處鄭重澄清，該照片為2015年蘇迪勒颱風災情舊照，並非此次凱米颱風仁愛路實際狀況，請民眾勿以訛傳訛，造成社會恐慌。

公園處提及，蘇迪勒颱風造成全台嚴重災情，台北市樹木傾倒超過6000株，其中仁愛路屬重災區，市府為能恢復市容，動員各單位人力耗費近20多天方清理完畢，今日網傳的梗圖就是當時民眾所拍攝被廣發製作各種梗圖。

公園處強調，至25日上午7時工作人員巡查街道路樹時，都未發現仁愛路有發生梗圖所示狀況，工作人員也拍照存證，希望謠言止於智者，大家勿再傳播此梗圖，若造成社會氛圍問題，公園處將追究責任。

▼公園處25日巡查街道路樹時，仁愛路無倒樹在地面之情形。（圖／台北市公園處提供）